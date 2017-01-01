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Новини
17:26
20 січня

Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

17:25
20 січня

Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

17:24
20 січня

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

16:32
20 січня

Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

15:00
20 січня

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

14:44
20 січня

Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

14:33
20 січня

Буковинський ґазда – не фулей

14:11
20 січня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:02
20 січня

Спроба перемістити через кордон 150 пачок сигарет вартувала водієві сідельного тягача

13:19
20 січня

На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, який займався шахрайством на території Молдови

13:01
20 січня

В ПриватБанку просять буковинців бути обачними

12:26
20 січня

Зміни у правилах нарахування амортизації

12:25
20 січня

Минулого року чернівецькі страхувальники сплатили понад 800 млн. грн. ЄСВ

12:24
20 січня

Власникам авто вартістю 1,2 млн. грн. доведеться сплатити подато

11:44
20 січня

Законодавством удосконалено порядок проходження військової служби

11:30
20 січня

На Буковині вже цього року сталось 56 пожеж і загинуло 10 людей

10:59
20 січня

На Буковині зменшилась народжуваність майже на 400 осіб

10:47
20 січня

Частину коштів за навчання можна повернути

10:46
20 січня

Побільшало обов’язкових реквізітів податкової накладної

10:43
20 січня

Чернівчани вже задекларували 3,5 млн. грн. доходу

10:40
20 січня

ЗМІНИ СТОСОВНО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО

10:33
20 січня

Визначені умови оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ

10:28
20 січня

Відтепер переплановувати житло можна без дозволу

16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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Що, Де, Коли
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 10.00
в школі №24 м.Чернівці відбудеться захід присвячений до Дня Соборності України – «Єдина Соборна Україна»
В межах заходу буде проведено конкурс дитячого малюнку в режимі скайп-конференції між учнями школи №24 та учнями школи з м. Лисичанськ Луганської обл.
Під час заходу буде проведено патріотичний флешмоб «Ланцюг єдності». А також пролунає національний гімн України.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

Сьогодні, 17:26 / Коментарів: 0
У зв’язку з набранням чинності з 27 грудня 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №1774-VІІІ від 06.12.2016, тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року особам, які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 №889-VІІІ "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Отже, працюючим особам, пенсійна виплата яких з 01.01.2017 перевищує 1870,50 грн., у період роботи пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеної суми, однак не менше, ніж 1870,50 грн. (з 01.05.2017 – 1968,00 грн., з 01.12.2017 – 2059,50 грн.). Зазначене обмеження щодо працюючих на інших посадах/роботах не поширюється на одержувачів пенсій за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Крім того, згідно з Законом №1774-VІІІ у 2017 році право на виплату пенсії в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, набули особи, які працюють на посадах судових експертів, особи, які служать в органах місцевого самоврядування, працівники Національного банку України та працюючі помічниками-консультантами народного депутата України.
Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, призначена пенсія (будь-якого виду) виплачується в повному обсязі інвалідам I та II груп, інвалідам війни III групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Передбачено також, що виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.

Перелічені вище обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, передбачені Законом №1774-VІІІ, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені: особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури; особам, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою. Крім того, дані обмеження не застосовуються до пенсій, призначених відповідно до законів України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Порядок виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" у 2017 році не змінився.

З огляду на зазначені зміни, з метою забезпечення правильності виплати пенсій звертаємо увагу пенсіонерів, що у разі працевлаштування або звільнення (в тому числі реєстрації фізичних осіб-підприємців або припинення підприємницької діяльності), переведення з посади чи на посаду, робота на якій дає підстави для застосування чи зняття обмежень щодо виплати пенсії, пенсіонери повинні своєчасно повідомляти про ці обставини орган Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку.

Додатково повідомляємо також, що згідно з Законом №1774-VІІІ від 06.12.2016, як і в минулому році, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням зазначених вище складових пенсійної виплати) не може перевищувати 10740 гривень.

Наталя НАЗАРЕНКО,
заступник начальника управління пенсійного забезпечення
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
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