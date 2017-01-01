Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

Відповідно до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день, зокрема, на підземних і відкритих гірничих роботах, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах, зокрема, робітники очисного забою, прохідники, вибійники на відбійних молотах, машиністи гірничих виймальних машин – за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років.
При наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік знижується на 1 рік.
Статтею 8 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" передбачено, що мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Для обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року.
Дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві, уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до внесених з 1 січня 2017 року змін, дію Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” поширено також на працівників, які видобувають магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди.
Світлана ХІТИК,
головний спеціаліст управління пенсійного забезпечення
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області