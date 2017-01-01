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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:26
20 січня

Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

17:25
20 січня

Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

17:24
20 січня

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

16:32
20 січня

Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

15:00
20 січня

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

14:44
20 січня

Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

14:33
20 січня

Буковинський ґазда – не фулей

14:11
20 січня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:02
20 січня

Спроба перемістити через кордон 150 пачок сигарет вартувала водієві сідельного тягача

13:19
20 січня

На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, який займався шахрайством на території Молдови

13:01
20 січня

В ПриватБанку просять буковинців бути обачними

12:26
20 січня

Зміни у правилах нарахування амортизації

12:25
20 січня

Минулого року чернівецькі страхувальники сплатили понад 800 млн. грн. ЄСВ

12:24
20 січня

Власникам авто вартістю 1,2 млн. грн. доведеться сплатити подато

11:44
20 січня

Законодавством удосконалено порядок проходження військової служби

11:30
20 січня

На Буковині вже цього року сталось 56 пожеж і загинуло 10 людей

10:59
20 січня

На Буковині зменшилась народжуваність майже на 400 осіб

10:47
20 січня

Частину коштів за навчання можна повернути

10:46
20 січня

Побільшало обов’язкових реквізітів податкової накладної

10:43
20 січня

Чернівчани вже задекларували 3,5 млн. грн. доходу

10:40
20 січня

ЗМІНИ СТОСОВНО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО

10:33
20 січня

Визначені умови оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ

10:28
20 січня

Відтепер переплановувати житло можна без дозволу

16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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Що, Де, Коли
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 10.00
в школі №24 м.Чернівці відбудеться захід присвячений до Дня Соборності України – «Єдина Соборна Україна»
В межах заходу буде проведено конкурс дитячого малюнку в режимі скайп-конференції між учнями школи №24 та учнями школи з м. Лисичанськ Луганської обл.
Під час заходу буде проведено патріотичний флешмоб «Ланцюг єдності». А також пролунає національний гімн України.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

Сьогодні, 17:25 / Коментарів: 0
Відповідно до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день, зокрема, на підземних і відкритих гірничих роботах, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах, зокрема, робітники очисного забою, прохідники, вибійники на відбійних молотах, машиністи гірничих виймальних машин – за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років.

При наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік знижується на 1 рік.


Статтею 8 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" передбачено, що мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Для обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві, уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до внесених з 1 січня 2017 року змін, дію Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” поширено також на працівників, які видобувають магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди.
Світлана ХІТИК,
головний спеціаліст управління пенсійного забезпечення
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
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