Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

Прикінцевими положеннями Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачено право на призначення дострокової пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також тим, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку.



Право дострокового виходу на пенсію за віком поширене також на дружин (чоловіків), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьків військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку.



З 6 лютого 2017 року набуде чинності Закон України № 1683-VIII від 18.10.2016 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції", згідно з яким розширено перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.



Зокрема, право на призначення дострокової пенсії за віком після набуття чинності згаданим Законом матимуть:



- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;

- дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;

- особи, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

- особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу або діяли у взаємодії з Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Члени сімей таких осіб у випадку, якщо учасник АТО загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

- особи з числа резервістів, військовозобов'язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Члени їх сімей, у випадку, якщо такі особи загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.



Звертаємо увагу, що дострокова пенсія за віком зазначеній вище категорії осіб призначається після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.



Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції" розширено також коло осіб, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника за нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” зі зниженням пенсійного віку.



Призначити таку пенсію не раніше як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” зможуть, починаючи з 6 лютого 2017 року, як жінки так і чоловіки (якщо вони не вступили у повторний шлюб) та батьки військовослужбовців, осіб, що мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення. - інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області



