Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:26
20 січня

Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

17:25
20 січня

Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

17:24
20 січня

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

16:32
20 січня

Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

15:00
20 січня

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

14:44
20 січня

Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

14:33
20 січня

Буковинський ґазда – не фулей

14:11
20 січня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:02
20 січня

Спроба перемістити через кордон 150 пачок сигарет вартувала водієві сідельного тягача

13:19
20 січня

На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, який займався шахрайством на території Молдови

13:01
20 січня

В ПриватБанку просять буковинців бути обачними

12:26
20 січня

Зміни у правилах нарахування амортизації

12:25
20 січня

Минулого року чернівецькі страхувальники сплатили понад 800 млн. грн. ЄСВ

12:24
20 січня

Власникам авто вартістю 1,2 млн. грн. доведеться сплатити подато

11:44
20 січня

Законодавством удосконалено порядок проходження військової служби

11:30
20 січня

На Буковині вже цього року сталось 56 пожеж і загинуло 10 людей

10:59
20 січня

На Буковині зменшилась народжуваність майже на 400 осіб

10:47
20 січня

Частину коштів за навчання можна повернути

10:46
20 січня

Побільшало обов’язкових реквізітів податкової накладної

10:43
20 січня

Чернівчани вже задекларували 3,5 млн. грн. доходу

10:40
20 січня

ЗМІНИ СТОСОВНО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО

10:33
20 січня

Визначені умови оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ

10:28
20 січня

Відтепер переплановувати житло можна без дозволу

16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Конкурс на посади в Чернівецьку ОДАОплата праці держслужбовців у 2017 роціВладна династія Павлюків. Яка хата, такий тин…Інтеграція ромської меншини в українське суспільствоУ Чернівцях на "Маланці-фест" перемогли «Царі ЄгиптуРезультати конкурсу у Чернівецькій ОДА. Павлюк програє ...Інститут із Буковини постачатиме космічне обладнання до ...Декларуємо по-новому!"Накрив своїм тілом пораненого побратима, а сам - заги ...Буковинська Маланка: видовища без хлібаЗаморожені Лужани. Чому мовчать фіскали?У Чернівцях горіла багатоповерхівка. 31 особу евакуйова ...Нові ставки для платників єдиного податкуОдноразовий продаж нерухомості не оподатковуєтьсяВідтепер переплановувати житло можна без дозволу
Що, Де, Коли
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 10.00
в школі №24 м.Чернівці відбудеться захід присвячений до Дня Соборності України – «Єдина Соборна Україна»
В межах заходу буде проведено конкурс дитячого малюнку в режимі скайп-конференції між учнями школи №24 та учнями школи з м. Лисичанськ Луганської обл.
Під час заходу буде проведено патріотичний флешмоб «Ланцюг єдності». А також пролунає національний гімн України.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

Сьогодні, 17:24 / Коментарів: 0
Прикінцевими положеннями Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачено право на призначення дострокової пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також тим, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку.

Право дострокового виходу на пенсію за віком поширене також на дружин (чоловіків), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьків військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку.

З 6 лютого 2017 року набуде чинності Закон України № 1683-VIII від 18.10.2016 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції", згідно з яким розширено перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Зокрема, право на призначення дострокової пенсії за віком після набуття чинності згаданим Законом матимуть:

- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;
- дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;
- особи, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
- особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу або діяли у взаємодії з Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Члени сімей таких осіб у випадку, якщо учасник АТО загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.
- особи з числа резервістів, військовозобов'язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Члени їх сімей, у випадку, якщо такі особи загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

Звертаємо увагу, що дострокова пенсія за віком зазначеній вище категорії осіб призначається після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції" розширено також коло осіб, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника за нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” зі зниженням пенсійного віку.

Призначити таку пенсію не раніше як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” зможуть, починаючи з 6 лютого 2017 року, як жінки так і чоловіки (якщо вони не вступили у повторний шлюб) та батьки військовослужбовців, осіб, що мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення. - інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

СХОЖІ НОВИНИ:
ЗМІНИ СТОСОВНО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТОПраво на пенсійне забезпечення матері, син якої загинув під час виконання б ...Держава захистить родини загиблих буковинців під час участі в АТОПосилено соцзахист родин учасників АТОЗ вересня учасники АТО звільняються від сплати військового збору
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"