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Новини
17:26
20 січня

Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

17:25
20 січня

Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

17:24
20 січня

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

16:32
20 січня

Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

15:00
20 січня

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

14:44
20 січня

Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

14:33
20 січня

Буковинський ґазда – не фулей

14:11
20 січня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:02
20 січня

Спроба перемістити через кордон 150 пачок сигарет вартувала водієві сідельного тягача

13:19
20 січня

На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, який займався шахрайством на території Молдови

13:01
20 січня

В ПриватБанку просять буковинців бути обачними

12:26
20 січня

Зміни у правилах нарахування амортизації

12:25
20 січня

Минулого року чернівецькі страхувальники сплатили понад 800 млн. грн. ЄСВ

12:24
20 січня

Власникам авто вартістю 1,2 млн. грн. доведеться сплатити подато

11:44
20 січня

Законодавством удосконалено порядок проходження військової служби

11:30
20 січня

На Буковині вже цього року сталось 56 пожеж і загинуло 10 людей

10:59
20 січня

На Буковині зменшилась народжуваність майже на 400 осіб

10:47
20 січня

Частину коштів за навчання можна повернути

10:46
20 січня

Побільшало обов’язкових реквізітів податкової накладної

10:43
20 січня

Чернівчани вже задекларували 3,5 млн. грн. доходу

10:40
20 січня

ЗМІНИ СТОСОВНО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО

10:33
20 січня

Визначені умови оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ

10:28
20 січня

Відтепер переплановувати житло можна без дозволу

16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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Що, Де, Коли
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 10.00
в школі №24 м.Чернівці відбудеться захід присвячений до Дня Соборності України – «Єдина Соборна Україна»
В межах заходу буде проведено конкурс дитячого малюнку в режимі скайп-конференції між учнями школи №24 та учнями школи з м. Лисичанськ Луганської обл.
Під час заходу буде проведено патріотичний флешмоб «Ланцюг єдності». А також пролунає національний гімн України.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

Сьогодні, 16:32 / Коментарів: 0
Не секрет, що значна частина громадян з недовірою, сумнівно і сором'язливо ставиться до наданого законом права на укладання шлюбного контракту, вважаючи зайвим говорити на самому початку спільного сімейного життя про те, як ділити майно у разі розлучення, мовляв, було б що ділити і т.п.
У свідомості багатьох людей словосполучення “шлюбний контракт” асоціюється з європейським та американським способам життя. Дійсно, існує думка, що шлюбні контракти розраховані в основному на невеликий прошарок дуже заможних осіб і тому не представляють особливого інтересу для більшості людей. До того ж, укласти шлюбний контракт, як правило, намагаються ті, хто одружуються вдруге чи втретє, хто зазнав в попередньому шлюбі втрат майнового характеру.

Досвід зарубіжних країн останніми роками свідчить про те, що все більше і більше людей середнього достатку укладають шлюбні контракти. Наприклад, у Німеччині вважається поганим тоном не укладати такого роду угоди. Цілком імовірно, що однією з основних причин є зростання кількості розлучень і, відповідно, бажання людей застерегти себе від матеріальних втрат у випадку невдалого шлюбу і цим самим позбавити себе зайвої судової тяганини.
Відповідає потребам сьогодення актуальність правового регулювання майнових відносин осіб, які перебувають у шлюбі чи бажають його зареєструвати. В сучасному суспільстві з'явилася категорія заможних людей, які зацікавлені в якісних шлюбних контрактах.

Сімейний кодекс України вміщує значну кількість статей, які детально регулюють ту чи іншу сферу сімейного життя, що стосуються майнових відносин подружжя.

Так, шлюбний договір розглядається як згода осіб, які беруть шлюб, або перебувають у шлюбі, якою встановлюються майнові права і обов'язки подружжя в шлюбі та у разі його розірвання.

Дія шлюбного контракту, якщо його було укладено до реєстрації шлюбу, починається з моменту реєстрації шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

Багато людей, слідкуючи за «західним життям», цікавиться, чи можна вписати в контракт такі положення як: хто буде мити посуд, виносити сміття, прати білизну, вигулювати пса.

Необхідно зазначити, що шлюбним договором регулюються лише майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки.

- Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.
- Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.
- У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, права спільної сумісної власності подружжя і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них, про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу, про боргові зобов'язання подружжя.
- У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.
- Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором.
- Сторони можуть укласти шлюбний договір, спрямований на встановлення їх майнових прав і обов'язків у разі розірвання шлюбу.
- Зазвичай, проблеми, що найбільше непокоять молоде подружжя, стосуються матеріального становища, житлових умов. Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним.
- У випадку придбання подружжям у майбутньому іншої нерухомості, їх правовий режим може визначатися додатковою угодою до цього договору.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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