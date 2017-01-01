Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

Не секрет, що значна частина громадян з недовірою, сумнівно і сором'язливо ставиться до наданого законом права на укладання шлюбного контракту, вважаючи зайвим говорити на самому початку спільного сімейного життя про те, як ділити майно у разі розлучення, мовляв, було б що ділити і т.п.

У свідомості багатьох людей словосполучення “шлюбний контракт” асоціюється з європейським та американським способам життя. Дійсно, існує думка, що шлюбні контракти розраховані в основному на невеликий прошарок дуже заможних осіб і тому не представляють особливого інтересу для більшості людей. До того ж, укласти шлюбний контракт, як правило, намагаються ті, хто одружуються вдруге чи втретє, хто зазнав в попередньому шлюбі втрат майнового характеру.



Досвід зарубіжних країн останніми роками свідчить про те, що все більше і більше людей середнього достатку укладають шлюбні контракти. Наприклад, у Німеччині вважається поганим тоном не укладати такого роду угоди. Цілком імовірно, що однією з основних причин є зростання кількості розлучень і, відповідно, бажання людей застерегти себе від матеріальних втрат у випадку невдалого шлюбу і цим самим позбавити себе зайвої судової тяганини.

Відповідає потребам сьогодення актуальність правового регулювання майнових відносин осіб, які перебувають у шлюбі чи бажають його зареєструвати. В сучасному суспільстві з'явилася категорія заможних людей, які зацікавлені в якісних шлюбних контрактах.



Сімейний кодекс України вміщує значну кількість статей, які детально регулюють ту чи іншу сферу сімейного життя, що стосуються майнових відносин подружжя.



Так, шлюбний договір розглядається як згода осіб, які беруть шлюб, або перебувають у шлюбі, якою встановлюються майнові права і обов'язки подружжя в шлюбі та у разі його розірвання.



Дія шлюбного контракту, якщо його було укладено до реєстрації шлюбу, починається з моменту реєстрації шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.



Багато людей, слідкуючи за «західним життям», цікавиться, чи можна вписати в контракт такі положення як: хто буде мити посуд, виносити сміття, прати білизну, вигулювати пса.



Необхідно зазначити, що шлюбним договором регулюються лише майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки.



- Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.

- Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

- У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, права спільної сумісної власності подружжя і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них, про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу, про боргові зобов'язання подружжя.

- У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.

- Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором.

- Сторони можуть укласти шлюбний договір, спрямований на встановлення їх майнових прав і обов'язків у разі розірвання шлюбу.

- Зазвичай, проблеми, що найбільше непокоять молоде подружжя, стосуються матеріального становища, житлових умов. Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним.

- У випадку придбання подружжям у майбутньому іншої нерухомості, їх правовий режим може визначатися додатковою угодою до цього договору.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



