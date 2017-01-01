У Чернівцях реконструюють басейн школи №27

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Новини
17:26
20 січня

Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

17:25
20 січня

Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

17:24
20 січня

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

16:32
20 січня

Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

15:00
20 січня

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

14:44
20 січня

Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

14:33
20 січня

Буковинський ґазда – не фулей

14:11
20 січня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:02
20 січня

Спроба перемістити через кордон 150 пачок сигарет вартувала водієві сідельного тягача

13:19
20 січня

На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, який займався шахрайством на території Молдови

13:01
20 січня

В ПриватБанку просять буковинців бути обачними

12:26
20 січня

Зміни у правилах нарахування амортизації

12:25
20 січня

Минулого року чернівецькі страхувальники сплатили понад 800 млн. грн. ЄСВ

12:24
20 січня

Власникам авто вартістю 1,2 млн. грн. доведеться сплатити подато

11:44
20 січня

Законодавством удосконалено порядок проходження військової служби

11:30
20 січня

На Буковині вже цього року сталось 56 пожеж і загинуло 10 людей

10:59
20 січня

На Буковині зменшилась народжуваність майже на 400 осіб

10:47
20 січня

Частину коштів за навчання можна повернути

10:46
20 січня

Побільшало обов’язкових реквізітів податкової накладної

10:43
20 січня

Чернівчани вже задекларували 3,5 млн. грн. доходу

10:40
20 січня

ЗМІНИ СТОСОВНО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО

10:33
20 січня

Визначені умови оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ

10:28
20 січня

Відтепер переплановувати житло можна без дозволу

16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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Що, Де, Коли
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 10.00
в школі №24 м.Чернівці відбудеться захід присвячений до Дня Соборності України – «Єдина Соборна Україна»
В межах заходу буде проведено конкурс дитячого малюнку в режимі скайп-конференції між учнями школи №24 та учнями школи з м. Лисичанськ Луганської обл.
Під час заходу буде проведено патріотичний флешмоб «Ланцюг єдності». А також пролунає національний гімн України.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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У Чернівцях реконструюють басейн школи №27

Сьогодні, 15:43 / Коментарів: 0
Басейн на базі школи №27 у Чернівцях уже шість років не працює і перетворився та пустку. Та після державної експертизи і проведення тендеру розпочнуться ремонтні роботи.

У Чернівцях реконструюють басейн школи №27


Реконструкція басейну запланована у рамках проекту "Енергоефективність у будівлях бюджетної сфери", що реалізується фондом НЕФКО за підтримки уряду Швеції, розповів міський голова Чернівців Олексій КАСПРУК - пише molbuk.ua:

– Зараз триває стадія виготовлення проектної документації. Ми її уточнювали у зв’язку з рекомендаціями федерації плавання. Проект майже готовий, йде на державну експертизу. Після цього оголошується тендер і розпочинається виконання робіт, – зазначив О. Каспрук. – Тепер треба якісно провести тендер, щоби виграла компанія-професіонал. Наприкінці травня очікуємо початку виконання робіт. Будемо сподіватися, що наступне Водохреще вже буде з новим басейном. Окрім басейну, буде окрема котельня на твердому паливі, яка опалюватиме і школу, і басейн.

Поки що басейн знаходиться на балансі школи №27, але після реконструкції його віддадуть на баланс міста.

"Гадаю, басейн буде або окремою комунальною установою, або філією стадіону "Буковина", щоби не створювати нове підприємство. Це буде басейн призначений для всіх верств населення. Школярі займатимуться у першій половині дня. Ввечері – спортсмени, пенсіонери, будь-хто. Для всіх, крім школярів початкових класів, це буде платно. Хочемо зробити басейн структурою, яка сама себе окупить, – зазначив мер. – Ідеально, щоби вона ще заробляла. У такому разі ми з міського бюджету маємо доплачувати за заняття дітей плавання. Наше завдання – щоби всі діти у Чернівцях із першого по четвертий класи отримали навички плавання", - додав мер.

Розробники проекту реконструкції басейну розраховують, що річна кількість постійних клієнтів установи складатиме 2780 осіб, чого вдасться досягнути уже на третій рік роботи. Кількість видів спортивно-оздоровчих послуг – понад 15. Серед них: плавання, водне поло, важка атлетика, єдиноборства, аквааеробіка, йога, пілатес, танці, фітнес-програми. Займатися тут зможуть будь-які категорії чернівчан: немовлята від одного місяця, дошкільнята, школярі, спортсмени, жінки у передпологовий та післяпологовий періоди. Загальна площа будинку – 1907 метрів квадратних, із них спортивна площа, згідно з проектом, збільшиться із 460 до 902 метрів квадратних. На них будуть розташовані два басейни розмірами 25 на 8,5 квадрата та 10 на 10 квадратів, а також ванночка для немовлят на дев’ять квадратів. Окрім того, у будинку будуть тренажерний зал, зона SPA та зал для єдиноборств. Ще у планах проектантів – облаштування вуличної зони з 25-метровим басейном та зоною відпочинку. А також зведення індивідуальної котельні на твердому паливі, яка обслуговуватиме і школу №27, і басейн.

– Удвічі збільшена площа, кількість залів, – розповідає одна із проектантів, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в області Людмила СІДЛЕЦЬКА. –У реконструкції врахований зал для єдиноборств. Крім нового басейну, буде зал для немовлят, спеціальний ліфт для людей із обмеженими можливостями. Продумана сучасна сімейна роздягальня. У ній батьки зможуть спокійно переодягнути дитину. Раніше там були лише жіноча та чоловіча роздягальні. І був трішки дискомфорт, коли хлопчика забирала мама або коли дівчинку забирав тато. Не буде зайвих площ, коридорів, які треба обслуговувати, прогрівати, мити. А просто зручні умови для того, щоби займатися і відвідувати заклад. На другому поверсі зміниться конфігурація роздягалень, буде облаштована сауна, масажний кабінет. Тобто ті послуги, на які є попит.

Вартість реконструкції басейну, згідно з проектом, – 728 тисяч євро. Ще 295 тисяч євро – на котельню, систему сонячних колекторів та зовнішній збірний басейн із зоною відпочинку.

Втім, поки що будівля басейну здана в експлуатацію не так давно, – у 1990 році, – далека від ідеалу. Повністю обмальована зовні графіті, з розбитими вікнами, із дверима, зачиненими на висячий замок, вона справляє гнітюче враження. Кореспондент molbuk.ua разом із директором школи №27 Віктором ТОМЯКОМ зайшли всередину.

– На жаль, аби забезпечити надійну охорону, тут мала би бути людина, яка би вела за басейном нагляд у денний та нічний час. Наразі таких немає. І через це досить багато відвідувачів тут було, – пояснює директор школи. – Усе, що можна було звідси вкрасти, вкрали. Лише введення в експлуатацію врятує басейн від подальшого руйнування.
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