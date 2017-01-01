У Чернівцях реконструюють басейн школи №27

Басейн на базі школи №27 у Чернівцях уже шість років не працює і перетворився та пустку. Та після державної експертизи і проведення тендеру розпочнуться ремонтні роботи.Реконструкція басейну запланована у рамках проекту "Енергоефективність у будівлях бюджетної сфери", що реалізується фондом НЕФКО за підтримки уряду Швеції, розповів міський голова Чернівців Олексій КАСПРУК - пише molbuk.ua:– Зараз триває стадія виготовлення проектної документації. Ми її уточнювали у зв’язку з рекомендаціями федерації плавання. Проект майже готовий, йде на державну експертизу. Після цього оголошується тендер і розпочинається виконання робіт, – зазначив О. Каспрук. – Тепер треба якісно провести тендер, щоби виграла компанія-професіонал. Наприкінці травня очікуємо початку виконання робіт. Будемо сподіватися, що наступне Водохреще вже буде з новим басейном. Окрім басейну, буде окрема котельня на твердому паливі, яка опалюватиме і школу, і басейн.Поки що басейн знаходиться на балансі школи №27, але після реконструкції його віддадуть на баланс міста."Гадаю, басейн буде або окремою комунальною установою, або філією стадіону "Буковина", щоби не створювати нове підприємство. Це буде басейн призначений для всіх верств населення. Школярі займатимуться у першій половині дня. Ввечері – спортсмени, пенсіонери, будь-хто. Для всіх, крім школярів початкових класів, це буде платно. Хочемо зробити басейн структурою, яка сама себе окупить, – зазначив мер. – Ідеально, щоби вона ще заробляла. У такому разі ми з міського бюджету маємо доплачувати за заняття дітей плавання. Наше завдання – щоби всі діти у Чернівцях із першого по четвертий класи отримали навички плавання", - додав мер.Розробники проекту реконструкції басейну розраховують, що річна кількість постійних клієнтів установи складатиме 2780 осіб, чого вдасться досягнути уже на третій рік роботи. Кількість видів спортивно-оздоровчих послуг – понад 15. Серед них: плавання, водне поло, важка атлетика, єдиноборства, аквааеробіка, йога, пілатес, танці, фітнес-програми. Займатися тут зможуть будь-які категорії чернівчан: немовлята від одного місяця, дошкільнята, школярі, спортсмени, жінки у передпологовий та післяпологовий періоди. Загальна площа будинку – 1907 метрів квадратних, із них спортивна площа, згідно з проектом, збільшиться із 460 до 902 метрів квадратних. На них будуть розташовані два басейни розмірами 25 на 8,5 квадрата та 10 на 10 квадратів, а також ванночка для немовлят на дев’ять квадратів. Окрім того, у будинку будуть тренажерний зал, зона SPA та зал для єдиноборств. Ще у планах проектантів – облаштування вуличної зони з 25-метровим басейном та зоною відпочинку. А також зведення індивідуальної котельні на твердому паливі, яка обслуговуватиме і школу №27, і басейн.– Удвічі збільшена площа, кількість залів, – розповідає одна із проектантів, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в області Людмила СІДЛЕЦЬКА. –У реконструкції врахований зал для єдиноборств. Крім нового басейну, буде зал для немовлят, спеціальний ліфт для людей із обмеженими можливостями. Продумана сучасна сімейна роздягальня. У ній батьки зможуть спокійно переодягнути дитину. Раніше там були лише жіноча та чоловіча роздягальні. І був трішки дискомфорт, коли хлопчика забирала мама або коли дівчинку забирав тато. Не буде зайвих площ, коридорів, які треба обслуговувати, прогрівати, мити. А просто зручні умови для того, щоби займатися і відвідувати заклад. На другому поверсі зміниться конфігурація роздягалень, буде облаштована сауна, масажний кабінет. Тобто ті послуги, на які є попит.Вартість реконструкції басейну, згідно з проектом, – 728 тисяч євро. Ще 295 тисяч євро – на котельню, систему сонячних колекторів та зовнішній збірний басейн із зоною відпочинку.Втім, поки що будівля басейну здана в експлуатацію не так давно, – у 1990 році, – далека від ідеалу. Повністю обмальована зовні графіті, з розбитими вікнами, із дверима, зачиненими на висячий замок, вона справляє гнітюче враження. Кореспондент molbuk.ua разом із директором школи №27 Віктором ТОМЯКОМ зайшли всередину.– На жаль, аби забезпечити надійну охорону, тут мала би бути людина, яка би вела за басейном нагляд у денний та нічний час. Наразі таких немає. І через це досить багато відвідувачів тут було, – пояснює директор школи. – Усе, що можна було звідси вкрасти, вкрали. Лише введення в експлуатацію врятує басейн від подальшого руйнування.