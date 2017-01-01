ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

Двадцяте століття залишило нам у спадок вершинні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї значущості та актуальності, потребуючи осмислення сконцентрованого в них історичного досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність.
День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря, як велике державне свято – День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки.
Сутнісною рисою української соборності є інтеграція етнічних земель, консолідація духовного і культурного життя, нівелювання регіональних бар'єрів. Акт Злуки насамперед був спробою ліквідації вікової роз'єднувальної межі між Заходом і Сходом України.
Унітарність нашої держави закріплена в Конституції України, а цілісністьтериторії виступає ключовим фактором її суверенітету.
Консолідуючим фактором соборності в незалежній Україні виступають міжнаціональна злагода і мир, толерантне співжиття титульної нації та корінних народів, національних меншин.
День Соборності та Свободи України чітко фіксує наш зв’язок з історичною та національною традицією. Розбудова демократичної та міцної держави ґрунтується на наших спільних зусиллях дотримання принципів незалежності, на усвідомленні власної відповідальності за майбутнє усього українського народу. Ми повинні бути гідними місії, покладеної на нас долею, мусимо підтримати й продовжити героїчні досягнення наших предків, оправдати їх сподівання та стати гордістю для наших нащадків.
Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки це не тільки суспільна потреба, а й наш моральний обов’язок берегти світлупам'ять незліченних жертв, принесених українським народом на вівтарнезалежності, соборності, державності.
Галина ПШЕНИЧКО
провіднй спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актівуправління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області