Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

В управлінні Чернівецького прикордонного загону відбулися змагання з гирьового спорту. Кращі спортсмени своїх підрозділів охорони кордону визначали сьогодні переможців та призерів змагань - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Участь в цих змаганнях взяли як досвідчені прикордонники контрактної служби, так і молоді військовослужбовці-строковики.
Чемпіонат з гирьового двоборства складався із двох вправ – поштовх і ривок. Найкраще показали себе спортсмени з відділів «Мамалига», «Порубне», «Подвір’ївка», «Герца», «Кельменці» та «Черепківка». Переможців та володарів призових місць у різних вагових категоріях було нагороджено дипломами та почесними грамотами.