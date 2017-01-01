Буковинський ґазда – не фулей

На Буковині так завелося з давніх-давен, що кожен ґазда, до якого завітали колядники, дякує їм. Хто словами, хто грошима, а хто й порцію горілки наливає за красну коляду, веселу щедрівку чи щире віншування.
Тільки фулеї (так називають досі поганих ґаздів) нічого не виносили колядникам, не дякували їм.
Наш голова ОДА, Олександр Фищук, з гонорового ґаздівського роду, села Борівці. Він знається на коляді та традиціях. Тому й дуже дивним виглядає, що коли до нього прийшли колядники з Чернівецького академічного обласного драмтеатру ім.. Ольги Кобилянської: добре колядували, щедрували та щиро віншували, а подякував чомусь їм Іван Мунтян, голова обласної ради.
Якийсь безлад твориться у владі.
Бо на фото колядники з драмтеатру біля дверей голови ОДА, а не - облради. Тай Фищук коляду слухав.
до голови Чернівецької облдержадміністрації Олександра Фищука прийшов театр народних традицій "Чернівчанка", фото Сергія Даневича
А Іван Мунтян на своїй сторінці у ФБ пише: «Приємний сюрприз від колядників з академічного обласного музично-драматичного театру ім.. О. Кобилянської в переддень величного християнського свята Богоявлення. Дякую за святковий настрій та автентичні колядки во славу нашого Господа Бога Ісуса Христа. Вітаю всіх буковинців з прийдешніми святами! Бажаю миру, добра, злагоди та Божої ласки».
Отакої. І це все не перший раз, коли Мунтян біжить попереду Фищука. Раніше він коментував зустріч в ОДА з представниками релігійних церков і конфесій.
Насправді ту зустріч проводив Фищук, а не Мунтян.
Складається враження, що голову облради Мунтяна хтось збоку добре спрямовує, аби створювати видимість його першості на Буковині. А Фищук нібито мириться зі своєю вторинною роллю. Хоча цього не повинно бути. Тим паче, що у голови ОДА є цілий штат у прес-службі та у відповідних управліннях. Там спеціалісти повинні би надавати правдиві інформації про те, що відбувається в області, в ОДА і т. д. Складається враження, що ті спеціалісти є повними непрофесіоналами, або вони працюють заради іміджу тільки голови облради, а не своєї влади у нашому краю.
Петро Кобевко