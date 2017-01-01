Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

У смт Берегометі Вижницького району сталася пожежа у житловому будинку. Оскільки у будинку на даний час ніхто не проживав, пожежу помітили очевидці вже тоді, коли вогнем було охоплено перекриття та увесь другий поверх будинку. Загальна площа пожежі склала 150 кв.м. Рятувальники, направлені на місце події, ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню та його перекиданню на поруч розміщений житловий будинок. У результаті пожежі вогнем знищено покриття будівлі, домашнє майно та пошкоджено перекриття першого поверху будинку. Причина пожежі наразі встановлюється.
Вночі у с. Слободі-Банилові Вижницького району виникла пожежа у житловому будинку. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало неправильне облаштування печі та димаря. Помітивши пожежу, господарі одразу зателефонували до Служби порятунку. Пожежу ліквідували рятувальники з м. Вашківців. У результаті вогнем було пошкоджено димохід та частково перекриття будинку.
Ще одна пожежа сталася у господарській будівлі в с. Мамаївцях Кіцманського району. Ймовірно, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при монтажі пічного опалення. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 9 м. Кіцмань ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. У результаті вогонь знищив частково покриття будівлі та запаси сіна на горищі - інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.