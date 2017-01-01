Медична реформа: українців лікуватимуть по-британськи

УНІАН
До літа в Україні створять національну службу здоров'я.
Про це в інтерв'ю ВВС сказала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
За її словами це буде "агенція, яка опікуватиметься держстрахуванням і розподілятиме фінанси".
"Зараз ми заохочуємо усіх громадян знайти свого лікаря, оскільки влітку вони підписуватимуть із ними договори, а лікарі отримуватимуть від цієї служби певні гроші за кожного пацієнта, якого супроводжуватимуть", - розповіла посадовець.
Процес вже розпочинають на первинній ланці.
"Завершуємо роботу над переліком гарантованих для усіх послуг з лікування та профілактики й екстреної медичної допомоги. 2018 року почнуть страхування на вторинній ланці - госпіталізацію і спеціалізовану медицину, 2019-го - високоспеціалізовані втручання і лікування", - пояснила Супрун.
Полісів не буде, зауважила вона.
"Людина, яка живе в Україні, автоматично матиме державне страхування. Відрахування теж будуть автоматичні", - сказала чиновник.
"Ми впроваджуємо щось подібне на британську систему (NHS. - Gazeta.ua), коли кожен громадянин Британії має державне страхування. Люди не мусять нікуди записуватися, шукати страхування. Вона просто працює автоматично з кожним візитом до лікаря чи викликом "швидкої", - заявила Супрун.
В Україні немає реєстру пацієнтів, розказала посадовець.
"Навіть реєстру громадян, бо давно не проводили перепису і реєстру лікарів. Ми мусимо впорядкувати їх, аби розуміти, скільки у нас потенційних пацієнтів, і зробити кожного з них частиною системи страхування - без додаткової оплати чи обстежень", - зауважила Супрун.27 липня 2016 року Кабмін призначив волонтерку Уляну Супрун на посаду виконувача обов'язків глави МОЗу. Супрун за фахом - лікар. Народилася у США. За походженням - українка. Із чоловіком Марком Супруном під час Революції гідності переїхали в Україну.Джерело