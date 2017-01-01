Спроба перемістити через кордон 150 пачок сигарет вартувала водієві сідельного тягача

За інформацією прес-служби Чернівецької митниці сьогодні близько 5 години ранку співробітниками пункту пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС припинено чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів.
Під час здійснення догляду вантажного автомобіля марки «DAF», 2007 р.в., під керуванням громадянина Туреччини, який слідував з Польщі до Туреччини в службових справах, було виявлено приховані від митного контролю 150 пачок сигарет марки «PALL MALL».
Сигарети знаходились у спеціально виготовленому тайнику (конструктивній порожнині, яка попередньо піддавалась демонтажу) – під обшивкою в салоні кабіни автомобіля.
Митниками складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби вартістю 2550 гривень та сідельний тягач, що оцінено у 500 000 грн., вилучено.