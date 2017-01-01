21 січня по всьому світу відбудуться акції проти путінської війни

У суботу, 21 січня 2017 року, о 14:00
, українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії "Stop Putin's War in Ukraine 3.0".
"Багато хто з країн підключається до акції. В Росії вони також будуть – Санкт-Петербург, Улан-Уде, Новосибірськ… З'явилися люди, які хочуть підтримати цю акцію. І це не українці, а люди, яким не байдуже, а саме – російські опозиціонери", – зазначила в ефірі "5 каналу" куратор акції "Стоп Путін!" у Швейцарії Ірина фон Бург.
"Акції пройдуть по всій Україні, практично у кожній області – Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Житомир, Луцьк. Донецька область – це Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ.
Практично кожне місто України долучаться до цієї акції і долучається весь світ. По Україні акції відбудуться о 15 годині, 21 січня, у суботу.
В Європі плануються о 14-й, але міста можуть змінювати години, тому краще слідкувати за інформацією у Facebook", – додала куратор акції "Стоп Путін!" в Україні Олена Живко.