На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, який займався шахрайством на території Молдови

Сьогодні вночі в пункті пропуску «Порубне» прикордонники Чернівецького загону затримали іноземця, якого розшукували у Молдові за шахрайство.
Прикордонний наряд виявив правопорушника оформляючи рейсовий автобус «Київ-Афіни». Перевіряючи документи пасажирів автобуса на одного з них відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.
Як з’ясувалося, громадянин Греції розшукувався для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство на території Молдови.
Про виявлення порушника поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу.