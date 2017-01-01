В ПриватБанку просять буковинців бути обачними

Останнім часом українці в соціальних мережах часто обговорюють випадки шахрайських операцій з банківськими картками, які сталися з ними чи з їхніми близькими. Таких випадків за останні роки дійсно зафіксовано чимало, при чому кожного разу шахраї вигадують чимраз інші шляхи для заволодіння коштами пересічних громадян.
ПриватБанк в черговий раз нагадує буковинцям про заходи безпеки і правила користування банківськими картками.
"Ми ще раз наголошуємо на дотриманні головного правила фінансової безпеки - ніколи і нікому не розповідати, не відправляти в SMS, не повідомляти по телефону свої персональні дані, - коментує керівник регіонального прес-офісу ПриватБанку на Буковині Вадим Шумейко. - Додам, що співробітники ПриватБанку при дзвінках клієнтам ніколи не запитують персональних даних. Якщо виникає необхідність підтвердження платежів або іншої верифікації, банк просить клієнтів зателефонувати в банк за номером служби підтримки 3700”.
За останні дні було отримали багато сигналів від клієнтів ПриватБанку щодо SMS з інформацією, що їхні рахунки та картки буде заблоковано з різних причин, та дзвінків нібито від служби безпеки банку. Звертаємо увагу клієнтів, що ці повідомлення є фейковими, та просимо ігнорувати цю інформацію, не телефонувати за зазначеними в SMS номерами.
Почастішали, також, випадки отримання українцями електронних листів нібито від фінансових установ. Як правило, в таких листах присутні посилання для переходу на сайти, які насправді є вірусними програмами. При активації посилань дані програми заражають комп’ютер вірусами. В таких випадках треба бути обачними та вчасно виявити “фейковий” лист.
ПриватБанк закликає своїх клієнтів ніколи не дзвонити у відповідь на незнайомі номери телефонів, навіть якщо власники цих номерів представляються співробітниками банку. Більш детально ознайомитися з правилами фінансової безпеки можна на сайті.