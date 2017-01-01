У 2016 році платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 808,9 млн.грн. єдиного внеску. В грудні 2016 року до бюджету надійшло 89,3 млн. грн.
Чернівецькаї ОДПІ нагадує, що з 01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200,0 гривень, мінімальний страховий внесок становить - 704,0 гривні.
Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, ця сума не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску (352,0 грн.) із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пропорційно до сплаченого єдиного внеску.