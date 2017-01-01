Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що для визначення об’єкта оподаткування транспортним податком у 2017 році використовується не балансова вартість автомобіля та його ціна в продавця, а середньоринкова вартість транспортного засобу, яку визначає Мінекономрозвитку.
Калькулятор вартості транспортних засобів розміщений на сайті міністерства.
При визначенні середньоринкової вартості легковика враховується (крім марки, моделі, року випуску та двигуна) ще й тип коробки передач авто та його пробіг.
Щоб авто оподатковувалося транспортним податком, його середньоринкова вартість повинна перевищувати 375 розмірів мінімальної заробітної плати, а це 1200000 гривень.
До 2017 року середньоринкова вартість автомобіля для цілей оподаткування складала понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати.
Довідково: Закон України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»