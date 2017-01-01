Вперше у Чернівцях виставка робіт конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»

ІІІ обласний тур Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
Ще у березні 2002 року Президент України підписав Указ «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», тим самим започаткувавши його щорічне проведення.
Конкурс є одним з найпривабливіших для учнівської молоді, яка має можливість розкрити свої таланти. За роки свого існування захід дав путівку у життя багатьом митцям, які сьогодні роблять неабиякі успіхи на ниві сучасного українського мистецтва.
Юні художники Буковинського краю постійно стають переможцями цього престижного конкурсу. Їхні роботи, виконанні у різних техніках, - «живопис», «графіка», «скульптура», «вишивка», «гобелен», «розпис на склі», «аплікація» та ін. привертають увагу своєю щирістю, безпосередністю та свіжістю творчого погляду. Основні теми робіт - ідея Соборності України, творчість Т. Г. Шевченка, доля українського народу, суспільства, держави, родини, їхні сучасність та майбутнє. Ці роботи засвідчують й високий рівень підготовки учнів 12 художніх та мистецьких шкіл Чернівецької області.
«Невмираючий дух поета, як і раніше, витає над рідною Україною, невмовкаюче роздається його віще слово і сіє на народній ниві живе насіння оновлення», - направду ці слова відомого українського поета, публіциста Павла Грабовського про Великого Кобзаря якнайкраще підтверджує своїми творчими доробками нова генерація українських митців. 24 січня 2017 року о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
Мета конкурсу - активізація виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді, вивчення спадщини Т.Г. Шевченка, виявлення художніх здібностей та обдарувань серед підростаючого покоління.
Під час виставки будуть відібрані кращі роботи ІІІ туру, що будуть надіслані на розгляд Всеукраїнського журі, яке й підводить підсумки та визначає переможців ІV етапу конкурсу.
Щорічно, упродовж багатьох років учні з Чернівецької області постійно стають дипломантами Всеукраїнського конкурсу. Згодом вони відвідують місто Канів, де переможців нагороджує Міністр культури України.
Виставка такого рівня (а не просто відбір робіт) у нашій області відбувається вперше.