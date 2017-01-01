Дональда Трампа можуть вбити, - прогноз астролога

Зірки пророкують обраному президенту США небезпеку вже в цьому році - це може бути і імпічмент, і вбивство.
Дональд Трамп. Фото: ВВС.
У гороскопі обраного президента Трампа є "градус вбивства", тобто є небезпека бути вбитим; це не означає, що з Трампом щось трапиться, але, найімовірніше, він не пробуде на посаді президента до кінця каденції. Про це "Обозревателю" розповів астролог Влад Росс, повідомляють Патріоти України.
"У цьому році для нього є велика небезпека або імпічменту, або замаху. Але те, що він довго не буде при владі, я вам гарантую. Принаймні, Уран у нього знаходиться в "домі влади", а Уран - це завжди злети і несподівані падіння. Дуже важко президенту з такою конфігурацією планет, як у нього, перебувати при владі. Тим більше що він фактично є другим Жириновським або Ляшко в дуже серйозній країні", - сказав астролог.
Росс також звернув увагу на те, що в карті Трампа присутній "30-й градус Лева". "Це градус вбивства. Точно таке ж становище з градусом вбивства було у принцеси Діани", - пояснив він.
У той же час астролог зауважив: "Зірки схиляють до такого розвитку подій, але це не означає, що з Трампом може щось трапиться - у нього найкраща охорона в світі".
Росс також додав, що існує ймовірність того, що в разі імпічменту або іншого варіанту усунення Трампа від влади, новим президентом США може стати нинішній віце-президент - Майкл Пенс. "Я дивився його карту - у нього є всі можливості стати президентом США", - сказав астролог.