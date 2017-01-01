Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, яким вводиться автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.Простіше кажучи: депутати підтримали введення електронного квитка, який дозволить відмовитися від готівкового розрахунку в транспорті.І ось ці звичні "водій, передайте здачу з п'яти гривень", "а у вас дрібніше нічого немає?!" підуть у небуття, і ви будете розповідати про них своїм дітям і онукам.Законопроект пропонує відмовитися від готівкового розрахунку за паперові квитки і перейти на так званий електронний квиток.Крім того, законопроект дозволить місцевим органам самоврядування створити автоматизовані системи оплати і повністю відмовитися від звичайних квитків і розрахунків готівковими коштами.Ні. Міста самі вправі визначати, вводити їм таку систему чи ні. На даний момент про своє бажання впровадити подібну систему заявили Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Ужгород та інші.Так, Київ уже поступово запроваджує електронний квиток, починаючи з таких ось пластикових карток. Крім того, електронний квиток буде доступний для тих, хто буде користуватися "карткою киянина".Вінниця, наприклад, планує це зробити в 2018 році і залучити для цього 8 млн євро у ЄБРР.Львів також планує запустити систему в 2018 році і отримає на електронний квиток 10 млн євро від ЄБРР.Дніпро планує впроваджувати електронний квиток протягом 2017-2019: у 2017 році влада планує забезпечити потрібними турнікетами метрополітен, в 2018 — електротранспорт міста, а в 2019 — автотранспорт.Легко. Зараз, коли ви заходите в тролейбус або автобус, ви в кращому випадку чекаєте, коли ж до вас підійде провідник, щоб забрати у вас три гривні і видати вам квиток, в гіршому — прямуєте до водія.В автобусах або маршрутках, найчастіше, ви не отримуєте квитка взагалі.Коли запрацює система, це буде виглядати так: ви реєструєте, або купуєте спеціальну проїзну картку, яка буде вами надалі поповнюватися. Громадський транспорт буде обладнаний валідаторами — зчитувальний пристрій, до якого прикладається картка для оплати поїздки.В залежності від того, яким шляхом піде місто, може оплачуватися або одна поїздка, або умовні півгодини-година користування громадським транспортом.Це потрібно носити картку і для тролейбуса, і для трамвая?Ні. Передбачається, що одна картка буде діяти для всього міського транспорту.У випадку з Києвом, де електронний квиток буде в тому числі інтегрований і в "картку киянина" і Дніпром, де хочуть піти подібним шляхом, але надаючи більше функцій, однією карткою можна буде покривати безліч послуг — одночасно платити за проїзд, записуватися до лікаря або замовляти якийсь бланк або виписку.Кожне місто само буде визначати де саме. Передбачається, що її можна буде поповнити за допомогою інтернет-банкінгу, терміналу, в касах магазинів, за допомогою мобільного додатку або СМС.Для пільгової категорії населення також передбачені електронні квитки. Єдине, вони можуть отримувати їх безкоштовно. Крім того, безкоштовний проїзд для них також зберігається.На прикладі заяв львівської влади, можна зробити висновок, що квитки залишаться, але будуть коштувати дорожче.Наприклад, у Львові хотіли повністю відмовитися від квитків, але потім передумали."Нам експерти ЄБРР радять, що, з одного боку, це правильне рішення, а з іншого - ми позбавляємо пасажирів альтернативи. Є у нас маса зупинок, де немає магазинів чи кіосків. Якщо все-таки квиток залишиться у водія, то, по-перше, будуть значно дорожче, як мінімум в півтора-два рази, ніж якщо його десь придбати і, по-друге, буде технічне обмеження, щоб водій не продавав квитки під час руху", - каже керівник відділу впровадження електронного квитка "Львівавтодору" Сергій Журбенко.Така ж система, до речі, діє і в європейських містах. Наприклад, в Празі всі місцеві жителі користуються спеціальними проїзними — вони покривають автобуси, трамваї і метро. Туристи ж можуть придбати квитки в магазинах або терміналах. Причому, собівартість одного паперового квитка дорожче, ніж собівартість проїзду за допомогою електронного квитка.Завжди є шанс наштовхнутися на контролера, який має право виписати цілком реальний штраф. За новим законом - це штраф у тридцятикратному розмірі від вартості квитка.Як писала в колонці на ЕП радник міністра інфраструктури і заступник мера Дніпра Яніка Мерило, місто отримує статистику транспортних потоків. Так, місто може оптимізувати маршрути і компенсувати пільги за реальними розрахунками, відстежуючи, наприклад, чи проїхали маршрутки за призначеним маршрутом."Обсяг надаваних транспортних послуг [у Дніпрі] — приблизно 1,4 млрд грн. За мінімальними оцінками, 20% транспортних послуг – в "тіні", і повне впровадження електронного квитка дозволило б вивести з "тіні" приблизно 350 млн грн на рік. Це можна порівняти з 4% міського бюджету, хоча не вся сума, виведена з тіні, перейде прямо до міського бюджету", — зазначала вона.