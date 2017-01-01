При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

Згідно з п. 8 ч. I ст. 25 Закону про відпустки, особам, які одружуються, за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 10 календарних днів.
Відповідно до ст. 21 Сімейного кодексу України, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.
Як передбачено п. 1 розд. 2 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін’юсту від 18.10.2000 р. № 52/5, для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану. За погодженням з особами, що вступають у шлюб, орган державної реєстрації актів цивільного стану призначає день і час державної реєстрації шлюбу.
Таким чином, підставою для надання працівникові відпустки у зв’язку з вступом в шлюб є:
- заява працівника на ім’я керівника установи про надання йому відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з одруженням із зазначенням конкретної дати початку відпустки та її тривалості.
Надання працівникові відпустки оформляється наказом (розпоряд¬жен-ням) роботодавця. Слід зазначити, що законодавством не визначені терміни надання відпустки особам, які укладають шлюб. Можна зробити висновок, що відпустка без збереження заробітної плати надається з дня, про який просить працівник, у межах періоду, в якому існують обставини, що дають право на відпустку.
Надання відпустки передбачено особам, вступають у шлюб, тобто тим, які знаходяться в процесі вступу в шлюб, а не тим, «які вступили в шлюб» або «які збираються вступити шлюб». Право на цю відпустку мають працівники в період, який «прив’язаний» до дати вступу в шлюб. Тому відпустка може безпосередньо передувати дню реєстрації шлюбу, слідувати за ним, або дата реєстрації шлюбу може припадати на будь-який день відпустки.
Отже, якщо реєстрація шлюбу призначена на суботу, а працівник бажає використовувати відпустку після весілля, то цілком правомірним буде надання відпустки з п’ятниці або з найближчого понеділка. Однак надати таку відпустку через місяць після весілля не можна.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області