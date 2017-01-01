РАДА ДАЛА ЗГОДУ НА ДОПУСК ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Верховна Рада України дозволила допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у військових навчаннях
Законопроект №5636 про затвердження відповідного рішення Президента на засіданні в четвер підтримали 236 народних депутатів. Про це повідомляє 5 канал.
Внесений Президентом України законопроект передбачає допуск на територію країни в 2017 році підрозділів Збройних сил іноземних держав для участі в багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів Збройних сил, а також українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017" і "Репід Трайдент-2017".
Зокрема, згідно з опублікованими на сайті Верховної Ради супровідними документами до законопроекту, в рамках багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів Збройних сил пропонується допустити на територію України терміном до 365 днів до 3 тис. військовослужбовців ЗС США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру" з озброєнням і військовою технікою, в тому числі і до 6 літаків і вертольотів.