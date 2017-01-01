До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

Міністерство освіти затвердило терміни ЗНО 2017 року.
Тестування з української мови та літератури, іспанської, німецької, французької, англійської мов і математики відбудеться у травні. Тести з інших предметів складатимуть з 2 по 16 червня.
Дати проведення ЗНО 2017 року:
українська мова та література - 23 травня;
іспанська, німецька та французька мови - 25 травня,
англійська - 29 травня;
математика - 31 травня;
історія України - 2 червня;
російська мова - 6 червня;
біологія - 8 червня;
географія - 12 червня,
фізика - 14 червня,
хімія - 16 червня.
Оголошення результатів з української мови та літератури, іспанської, німецької, французької, англійської мов та математики здійснюватимуть не пізніше 15 червня.
Результати тестування з історії України, біології, російської мови оприлюднять не пізніше 19 червня, а з географії, хімії та фізики не пізніше 23 червня.
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів ЗНО розпочнуть з дня офіційного оголошення результатів.
Додаткова сесія ЗНО пройде у період з 3 до 12 липня 2017-го. Результати оголосять не пізніше 18 липня.До 31 січня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти триває реєстрація на пробні ЗНО. Вони пройдуть 1 та 8 квітня. Вартість тесту з одного предмета - 129 грн.