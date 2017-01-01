Добровольці АТО: Ми беремо владу і суди в свої руки! Кожен злодій відповість за законами військового часу

Добровольці АТО з усіх куточків України повідомляють про те, що вони беруть суди в свої руки. Якщо система руйнує країну не боїться народу, то люди які пройшли пекло війни покажуть їм, що таке страх.Багато повертаються з АТО для боротьби з внутрішнім ворогом, який набагато небезпечніше зовнішнього.Поки українські хлопці вмирають від російських снарядів, в Києві шиють документи де немає жодного слова про російську агресію, а все подається як громадянський конфлікт, де українці вбивають українців.Корупція і заробіток на війні зашкалюють, беззаконня і повне обмеження прав українців перейшло точку кипіння! Якщо суди не працюють, якщо влада не працює на благо українців, потураючи Путіну, - починають діяти добровольці.Зокрема про це ж заявив лідер «Азова», - Андрій Білецький.За його словами, починається «народна люстрація» свинею і тварюк які потрапили у владі за допомогою Майдану з винятковою метою - набити кишені і виїхати з України.За його словами, відповідатимуть усі.16 січня його партія «Національний корпус» оголосила про початок акції "Національна люстрація». У заяві йдеться, що партія «з цього часу бере на себе ініціативу проводити люстрацію чиновників, які призвели до руйнування нашої держави. Критеріями відбору таких персон будуть: наявність незаконних сум грошей або власності, що перевищують законні доходи; дії, що компрометують персон і вказують на їх несправедливість в прийнятті рішень, вчинення адмінтиску ».Про методи «Національної люстрації» сказано досить обтічно, щоб не нарватися на звинувачення в загрозі фізичної розправи, але все ж досить виразно, щоб загрозу відчули всі, кого це стосується: «Ми впевнені, що тільки прямою дією нам вдасться виявити таких перевертнів і засудити їх злочинну діяльність громадським методом і зупинити її назавжди ».У той же день була проведена перша показова акція: в Чернігові під будівлею обласного апеляційного суду «Національний корпус» організував мітинг з димовими ефектами проти голови апеляційного суду Чернігівської області Садіга Тагієва. Претензії до нього звучать так: «На державній службі з 1985 р Працював суддею. З 2001 року - заступник голови Апеляційного суду Луганської області. На тодішні зв'язку з кришують область Єфремовим може вказувати тодішнє сусідство будинками. У 2010 р переведений до Чернігова. Тільки оприлюднена сума грошей на банківських рахунках Садіга Тагієва перевищує в різних валютах 33 млн грн ». В акції взяли участь понад 200 активістів, але сам суддя зник в кабінеті і до народу не вийшов. Активісти сказали: «Поки хлопці віддавали своє життя і здоров'я, він збагачувався на хабарах. З його заробітною платою Тагієву, щоб заробити такий стан, потрібно працювати 100 років ».На першій акції все обійшлося димовими ефектами та сувенірними грошима, посипаними під стінами суду. Але, судячи з обіцянкою зупинити злочинну діяльність чиновників «назавжди», ми ще не побачили крайніх заходів, на які готові піти активісти Білецького. Поки що в Чернігові була тільки демонстрація сили, але не її застосування.Раніше писали, Закарпатті, Львові, Києві, Вінниці, Чернігові, Чернівцях, Полтаві, Дніпрі та інших областях, народ об'єднується з добровольцями АТО, які пройшли бойові дії, для того щоб навести порядок з корумпованими судами, прокурорами, депутатами.