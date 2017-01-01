Добровольці АТО: Ми беремо владу і суди в свої руки! Кожен злодій відповість за законами військового часу

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Новини
16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

16:04
19 січня

Щорічні відпустки надаються за графіком, що погоджений з профспілковою організацією

15:24
19 січня

На Буковині продовжили канікули у школах двох районів через ГРВІ

15:21
19 січня

На Буковині продовжують гинути лебеді. Карантин продовжено

15:17
19 січня

Інститут із Буковини постачатиме космічне обладнання до Франції

14:54
19 січня

Оплата праці держслужбовців у 2017 році

14:03
19 січня

У вашківчан депутати забрали поліклініку

14:01
19 січня

У вашківчан депутати забрали поліклініку

12:30
19 січня

У Чернівцях затримано кишенькового злочинця

12:27
19 січня

Чернівецькою місцевою прокуратурою пред’явлено позовну заяву

12:23
19 січня

Суд вирішить долю чернівчанина, якого підозрюють в умисному вбивстві

12:19
19 січня

У Чернівецькій області протягом доби виникло 3 пожежі

12:16
19 січня

Акцизна торгівля торік збільшила бюджет Чернівців на 136 мільйонів

12:15
19 січня

Про податкову соціальну пільгу в 2017-му році

12:14
19 січня

Чернівецькі “підакцизні” бізнесмени торік проштрафилися майже на 2 мільйони

11:23
19 січня

На Буковині зросла кількість безробітних

11:10
19 січня

У Чернівцях призупинятимуть роботу дитсадків на період ремонту

11:05
19 січня

Земельні ділянки для будівництва житла у Чернівцях отримали 718 учасників АТО

17:26
18 січня

На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят

15:26
18 січня

У вантажівці з овочами в Україну «приїхав нелегал» (відео)

15:23
18 січня

На Водохреща у місцях купання чергуватимуть рятувальники

13:14
18 січня

ДП «Чернівецький лісгосп» інформує про підсумки минулорічної економічної діяльності

13:13
18 січня

Минулого року півсотні чернівчан обрали добровільне пенсійне страхування

13:12
18 січня

Маєте квартирантів – задекларуйте доходи

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
19 січня о 15.00
в читальному залі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47, ІІ поверх відбудеться година державності «Соборна. Вільна. Самостійна».
До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.

20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Добровольці АТО: Ми беремо владу і суди в свої руки! Кожен злодій відповість за законами військового часу

Вчора, 15:21 / Коментарів: 0
Добровольці АТО: Ми беремо владу і суди в свої руки! Кожен злодій відповість за законами військового часу
Добровольці АТО з усіх куточків України повідомляють про те, що вони беруть суди в свої руки. Якщо система руйнує країну не боїться народу, то люди які пройшли пекло війни покажуть їм, що таке страх.

Багато повертаються з АТО для боротьби з внутрішнім ворогом, який набагато небезпечніше зовнішнього.

Поки українські хлопці вмирають від російських снарядів, в Києві шиють документи де немає жодного слова про російську агресію, а все подається як громадянський конфлікт, де українці вбивають українців.

Корупція і заробіток на війні зашкалюють, беззаконня і повне обмеження прав українців перейшло точку кипіння! Якщо суди не працюють, якщо влада не працює на благо українців, потураючи Путіну, - починають діяти добровольці.

Зокрема про це ж заявив лідер «Азова», - Андрій Білецький.

За його словами, починається «народна люстрація» свинею і тварюк які потрапили у владі за допомогою Майдану з винятковою метою - набити кишені і виїхати з України.

За його словами, відповідатимуть усі.

16 січня його партія «Національний корпус» оголосила про початок акції "Національна люстрація». У заяві йдеться, що партія «з цього часу бере на себе ініціативу проводити люстрацію чиновників, які призвели до руйнування нашої держави. Критеріями відбору таких персон будуть: наявність незаконних сум грошей або власності, що перевищують законні доходи; дії, що компрометують персон і вказують на їх несправедливість в прийнятті рішень, вчинення адмінтиску ».

Про методи «Національної люстрації» сказано досить обтічно, щоб не нарватися на звинувачення в загрозі фізичної розправи, але все ж досить виразно, щоб загрозу відчули всі, кого це стосується: «Ми впевнені, що тільки прямою дією нам вдасться виявити таких перевертнів і засудити їх злочинну діяльність громадським методом і зупинити її назавжди ».

У той же день була проведена перша показова акція: в Чернігові під будівлею обласного апеляційного суду «Національний корпус» організував мітинг з димовими ефектами проти голови апеляційного суду Чернігівської області Садіга Тагієва. Претензії до нього звучать так: «На державній службі з 1985 р Працював суддею. З 2001 року - заступник голови Апеляційного суду Луганської області. На тодішні зв'язку з кришують область Єфремовим може вказувати тодішнє сусідство будинками. У 2010 р переведений до Чернігова. Тільки оприлюднена сума грошей на банківських рахунках Садіга Тагієва перевищує в різних валютах 33 млн грн ». В акції взяли участь понад 200 активістів, але сам суддя зник в кабінеті і до народу не вийшов. Активісти сказали: «Поки хлопці віддавали своє життя і здоров'я, він збагачувався на хабарах. З його заробітною платою Тагієву, щоб заробити такий стан, потрібно працювати 100 років ».

На першій акції все обійшлося димовими ефектами та сувенірними грошима, посипаними під стінами суду. Але, судячи з обіцянкою зупинити злочинну діяльність чиновників «назавжди», ми ще не побачили крайніх заходів, на які готові піти активісти Білецького. Поки що в Чернігові була тільки демонстрація сили, але не її застосування.

Раніше писали, Закарпатті, Львові, Києві, Вінниці, Чернігові, Чернівцях, Полтаві, Дніпрі та інших областях, народ об'єднується з добровольцями АТО, які пройшли бойові дії, для того щоб навести порядок з корумпованими судами, прокурорами, депутатами.
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