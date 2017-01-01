На водоймах у селі Чортория Кіцманського району Чернівецької області зафіксували нові випадки загибелі лебедів від пташиного грипу і продовжили карантин.
Про це повідомило управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
За словами фахівців управління, 17 січня загинув один птах, 18 січня – два. Через це карантин у селі продовжили до 1 лютого.
Наразі ветеринари говорять про 47 мертвих птахів, які загинули від високопатогенного пташиного грипу.
Здоровим лебедям не проводили щеплення, адже вакцини немає ні в області, ні в Україні.
Джерело: ЗІК