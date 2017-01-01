Інститут із Буковини постачатиме космічне обладнання до Франції

До 2030 року продовжено угоду про співпрацю французької компанії Содерн, яка займається космічними розробками, та Інституту термоелектрики з Чернівців.
Про це повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.
18 січня відбулось підписання відповідної угоди, що передбачає поставку термоелектричних виробів, розроблених в Інституті термоелектрики, для спеціальної апаратури космічного призначення компанії Содерн.
Впродовж останніх 10 років інститут вже здійснював поставки такої апаратури і успішно конкурує з компаніями США, Японії та Росії.
За словами голови ОДА Олександра Фищука, ця подія є добрим прикладом відродження міжнародної співпраці в космічній галузі та нарощування експорту наукоємної продукції з Буковини. Джерело