Інститут із Буковини постачатиме космічне обладнання до Франції

Що, Де, Коли

на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки» .

о 12.00 - освячення води.

в читальному залі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47, ІІ поверх відбудеться година державності «Соборна. Вільна. Самостійна».

До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.





в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС .

в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.



о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка .



О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості .

Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.

Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.

В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.

в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.