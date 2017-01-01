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Новини
16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

16:04
19 січня

Щорічні відпустки надаються за графіком, що погоджений з профспілковою організацією

15:24
19 січня

На Буковині продовжили канікули у школах двох районів через ГРВІ

15:21
19 січня

На Буковині продовжують гинути лебеді. Карантин продовжено

15:17
19 січня

Інститут із Буковини постачатиме космічне обладнання до Франції

14:54
19 січня

Оплата праці держслужбовців у 2017 році

14:03
19 січня

У вашківчан депутати забрали поліклініку

14:01
19 січня

У вашківчан депутати забрали поліклініку

12:30
19 січня

У Чернівцях затримано кишенькового злочинця

12:27
19 січня

Чернівецькою місцевою прокуратурою пред’явлено позовну заяву

12:23
19 січня

Суд вирішить долю чернівчанина, якого підозрюють в умисному вбивстві

12:19
19 січня

У Чернівецькій області протягом доби виникло 3 пожежі

12:16
19 січня

Акцизна торгівля торік збільшила бюджет Чернівців на 136 мільйонів

12:15
19 січня

Про податкову соціальну пільгу в 2017-му році

12:14
19 січня

Чернівецькі “підакцизні” бізнесмени торік проштрафилися майже на 2 мільйони

11:23
19 січня

На Буковині зросла кількість безробітних

11:10
19 січня

У Чернівцях призупинятимуть роботу дитсадків на період ремонту

11:05
19 січня

Земельні ділянки для будівництва житла у Чернівцях отримали 718 учасників АТО

17:26
18 січня

На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят

15:26
18 січня

У вантажівці з овочами в Україну «приїхав нелегал» (відео)

15:23
18 січня

На Водохреща у місцях купання чергуватимуть рятувальники

13:14
18 січня

ДП «Чернівецький лісгосп» інформує про підсумки минулорічної економічної діяльності

13:13
18 січня

Минулого року півсотні чернівчан обрали добровільне пенсійне страхування

13:12
18 січня

Маєте квартирантів – задекларуйте доходи

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
19 січня о 15.00
в читальному залі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47, ІІ поверх відбудеться година державності «Соборна. Вільна. Самостійна».
До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.

20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Інститут із Буковини постачатиме космічне обладнання до Франції

Вчора, 15:17 / Коментарів: 0
До 2030 року продовжено угоду про співпрацю французької компанії Содерн, яка займається космічними розробками, та Інституту термоелектрики з Чернівців.

Про це повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

18 січня відбулось підписання відповідної угоди, що передбачає поставку термоелектричних виробів, розроблених в Інституті термоелектрики, для спеціальної апаратури космічного призначення компанії Содерн.

Впродовж останніх 10 років інститут вже здійснював поставки такої апаратури і успішно конкурує з компаніями США, Японії та Росії.

За словами голови ОДА Олександра Фищука, ця подія є добрим прикладом відродження міжнародної співпраці в космічній галузі та нарощування експорту наукоємної продукції з Буковини.

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