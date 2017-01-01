Віршована молитва розчулювала кожного, хто її читав.
"Ця молитва була розміщена на одному з блокпостів ЗСУ і торкала серця навіть найстійкіших атеїстів", - написав Роман Давиденко на своїй сторінці у "Фейсбук" та поділився зворушливою віршованою молитвою, передають Патріоти України.
Побудь, мій Боже, отут, зі мною,
У цьому полі, у розпал бою.
Серед руїни і серед краху
Не дай пізнати глибини страху.
Не дай упасти в зневіру й розпач
І побратимам розбігтись врозтіч.
Побудь, мій Боже, отут, між нами,
Душею батька, сльозою мами,
Сестри любов'ю, брата плечима,
Чеканням милої, її очима.
Побудь мій Боже, отут, зі мною,
Посеред світу, посеред болю.
Храни від смерті, від кулі вражої.
Будь мені, Боже вартою, стражею.
Я тіло й душу тобі офірую.
Побудь, мій Боже, зі мною! Вірую!