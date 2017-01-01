Оплата праці держслужбовців у 2017 році

Постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" Уряд врегулював оплату праці працівників державних органів у 2017 році, зокрема:
установлено мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби з 1 січня 2017 року 2000 гривень відповідно до Закону України "Про державну службу";
підвищено посадові оклади державним службовцям та іншим категоріям працівників державних органів від 5 до 27 відсотків;
упорядковано віднесення посад державної служби до відповідних груп оплати праці;
визначено єдиний підхід щодо встановлення працівникам державних органів матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;
визначено порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам патронатної служби та працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, у разі виникнення права на її підвищення.
Юрій МІНТЕНКО
начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області