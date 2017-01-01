Буковинська Маланка: видовища без хліба

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…15 січня Чернівці були віддані різній чортівні, секс-бомбам, єгипетським фараонам, жидам, козакам, циганам, ведмедям і різній нечисті та казковим героям. Маланка і Переберія гуляли цілий день. Десятки тисяч людей з`їхалися до столиці Буковини. На вулицях лунала українська, російська, румунська мови. Майоріли румунські триколори та українські синьо-жовті стяги.Місто «гейкало», «гойкало», ревло, гарчало, кукурікало і кокало…Найяскравіше представити Маланку і Переберію змогли румуномовні села та райони Буковини. Навіть без Красноїльської хрестоматійної Маланки румунська традиція, музика, мова панували на вулицях Чернівців. Десь трохи випала із поля зору Переберія Вашківців. Її три роки тому Папієв з партією регіонів змусили підкоритися владі. Після 2014 року Вашківецька Маланка не змогла піднятися до попередніх висот. А все через продажність організаторів та владців. Три роки тому на Майданах України відбувалася Революція Гідності. Вашківецька Маланка тим і відрізнялася від інших, що завжди лютою сатирою відповідала на виклики часу і влади. Увечері 13 січня 2014 року у Вашківцях розіграли сцену побиття студентів «Беркутом» на Київському Майдані. Це не сподобалося тодішньому керівникові області Папієву і партії регіонів. Коли 14 січня до Вашківців на Переберію з`їхалися люди з усієї України та зі світу, «Беркут» зник. Зникли сцени побиття студентів та критики партії регіонів, Януковича-Азірова-Папієва. Разом з «Беркутом» зникла політична сатира і обличчя Вашківецької Маланки. Тому тепер вона і загубилася серед різнобарв`я румунських маланкарів, котрі використовують багато люстерок, стрічок і насичених фарб.Коли Маланка раз піддалася під владну руку, то і вдруге, і втретє кожна прийдешня влада буде повторювати попередню. Тому Вашківецька Маланка не критикувала сучасну владу з її ненажерливими олігархами, кровожерливими пашинськими, шоколадними зайцями та різними кріликами. Своїх вони уже не чіпають. Спробували критикувати чужих. Зокрема, Обаму, який з авта демонстрував українцям, що грошей не дасть. Висміяли і рудого Трампа, і Путіна. Але своїх не чіпали.Це як в анекдоті часів розвинутого комунізму в СССР.«Зустрілися росіянин і американець та завели суперечку, у якій країні більше демократії і свободи. Американець каже: «У нас демократія. Я можу будь-коли підійти до Білого Дому з гаслом «Геть президента Америки!»Росіянин йому: «Я також можу підійти до Кремля з гаслом «Геть президента Америки!»Кіцманські маланкарі спробували повернути часи давно забутих днів. Вони вміло показали роль і місце Маланки у житті людей. Адже пани раз на рік давали можливість себе критикувати. Таким чином випускали пару, що накипіла, аби не розірвало казан від народного гніву.Вулицями Чернівців козаки у шароварах і вишиванках на своїх шиях носили єврейських музикантів. Кожен по-своєму розумів цю сценку. Кіцманські маланкарі казали: «Ми їх носимо, бо вони нам файно грають. Будуть погано грати, ми їх скинемо з шиї».А інші люди по-іншому це бачили: «Сіли євреї на шиї козакам, та ще й під свою музику танцювати змушують». І така переберія була у місті.Неприємно здивували брусницькі сеск-леді. Вони виглядали вульгарно.А Чагор таки був кращим і видовищнішим. Там створили сфінкса, єгипетських фараонів і богів. За це отримали перше місце і премію - 50 000 грн. Щоправда, тільки на сфінкса витратили 60 000 грн. Але чого не зробиш і не потратиш заради видовища?!Маланка з Горбова взяла третє місце. А другим був Троянський кінь. Це Герцаївський район підсовує нам такого коня.Іван Мунтян і Георге Флутур прийняли парад Маланок. І залишилися задоволеними.На вулицях їздили авта з блимавками і написами Politia Localu з Румунії. Всередині сиділи цього разу маланкарі.Петро КобевкоСвітлини Анатолія Бойди та Сергія Зарайського