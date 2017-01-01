ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ

Колись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...Велику свиню люди з Лубянки підклали Дональду Трампу
20 січня заступає на свою посаду 45-й президент США. Його прихід до влади супроводжується величезним скандалом. Американські спецслужби встановили, що путінські чекісти активно втручалися у президентські вибори в Сполучених Штатах, щоб забезпечити перемогу Трампа. Навіть сам переможець вимушений був визнати цей факт. На практиці це означає, що будь-який крок нового президента США назустріч Кремлю може бути пояснений його залежністю від Путіна. Противники Дональда Трампа обов'язково використовуватимуть такий шанс для його послаблення. А це різко звужує простір маневру для президента.
Підбираючи свою команду, Дональд Трамп мусив рахуватися з такою небезпекою. Тому на ключові посади пропонував людей, більшість з яких не була помічена в особливих симпатіях до Росії. А ті, кого помітили, опинилися під прискіпливим оком громадськості, що постійно шукає підтверджень своїм підозрам.
Сходячи з історичної арени, Барак Обама також зробив усе, аби якомога сильніше зв'язати руки своєму наступникові. Він ще на рік продовжив санкції проти Росії, і скасувати цей акт Дональд Трамп не в змозі. Крім цього, на східні кордони НАТО американці відправили нові військові сили, відкликати які дуже проблематично. Танкові частини США вже розміщаються у Польщі, щоб захистити її від російської загрози. А небезпека абсолютно реальна: росіяни біля польського кордону, на території Калінінградської області недавно розмістили свої додаткові війська з наступальною зброєю.
Що буде робити Трамп у такій ситуації, лише час покаже. Але його риторика вже помітно змінилася - у ній з'явилися критичні нотки на адресу російської політики, а компліментів Путіну поменшало. Наразі американців новий президент намагаєтеся переконати, що допомога Росії потрібна США для успішної боротьби з "Ісламською державою", яка загрожує світовому порядку. Проте чимало фахівців вважає, що саме путінські чекісти і створили цю "державу", щоб лякати нею західний світ, поступово ставлячи його під свій контроль.Хто породив ісламський тероризм?
Жахливе явище ісламського тероризму нерозривно пов'язане з діяльністю КГБ совєтських часів. Чекісти готували і озброювали терористів для боротьби з "американським імперіалізмом й ізраїльським сіонізмом". Втім, у реальному житті нерідко монстр вишкірює зуби й на того, хто його породив. Деякі терористичні організації виходили з-під контролю своїх кураторів і починали діяти самостійно. З подібним явищем зіштовхувалися також американські спецслужби, коли підтримувані ними афганські моджахеди вступили у збройний конфлікт з самими американцями.
Нині найбільшою загрозою світу з боку войовничих ісламістів вважається так звана "Ісламська держава", запекла боротьба проти якої іде в Іраку та Сирії. У ній задіяні і США, і західноєвропейські держави, і Туреччина, і сирійська опозиція. Про свою участь у цій боротьбі голосно заявляють Росія та Башар Асад. Але незаперечних фактів на підтвердження таких голосних заяв з їхнього боку не помітно. Навпаки, серед бойовиків "Ісламської держави" є чимало громадян РФ і постсовєтських країн. Недавню здачу ісламістам сирійського міста Пальміри військами Асада та його російськими союзниками у світі розцінили як хитру операцію з передачі терористам великої кількості російської зброї і боєприпасів, залишених при відступі росіян з Пальміри.
А останніми днями громадськість активно обговорює нову версію загибелі російського літака Ту-154 з артистами військового ансамблю ім. Александрова на борту. За цією версію, літак перевозив не лише артистів, а й 2 млрд. доларів готівкою для передачі ісламським терористам. Для підтвердження такої думки її прибічники наводять факт, що відразу після загибелі літака виплати бойовикам було скорочено удвічі, бо не надійшов черговий "кусень лярдів". Мовляв, гроші були вкрадені ще у Москві, а для маскування цього злочину літак просто знищили над Чорним морем, і кінці у воду.
Від людей з "гарячкою в голові, крижаним серцем і брудними руками" можна очікувати чого завгодно. Адже чекісти напередодні перших президентських виборів Путіна підривали житлові будинки в Москві та деяких інших містах, щоб на хвилі масового потрясіння забезпечити перемогу свого висуванця. Їхнє ставлення до людського життя засвідчили потім і Беслан, і "Норд-ост". Схоже, що загибель мирних людей заздалегідь планувалася керівниками цих операцій.
А зовсім недавно російська авіація безжально знищила цілі квартали сирійського міста Алеппо разом з мирними мешканцями. Шок у світі викликали кадри, коли смертельно поранений сирійський хлопчик, дивлячись прямо у камеру сповненими нелюдським стражданням оченятами, прошепотів: "Я все розповім Всевишньому". Такі розповіді Господь отримує не лише з Алеппо, а й з українського Донбасу, де російські військовослужбовці та їхні місцеві найманці продовжують проливати людську кров. Московський режим тримається на терорі й залякуванні людей і для самозбереження готовий розширювати масштаби кровопролиття. Осквернителі могил
У ніч з 8 на 9 січня цього року у Львівській області неподалік державного кордону було спаплюжено колективну могилу мешканців польського села, спаленого гітлерівцями у 1944 р. Совєтська пропаганда постійно звинувачувала у цьому вояків дивізії СС-Галичина, проте у судовому порядку доведено, що дивізійники до цього злочину непричетні. А осквернителі могили спеціально намалювали на сплюндрованому пам'ятнику дві руни "Зіг", які справжні есесівці носили у правій петлиці. Видно, нинішнім путінським чекістам в їхній школі не пояснили, що у галицьких дивізійників на петлицях був інший символ - лев і три корони. Як і не навчили їх української мови: у нібито українських написах на могилі вандали зробили помилки, характерні для носіїв російської мови.
Наприкінці 2016 р. з іншого боку кордону було сплюндровано кільканадцять українських могил, причому написи на них робилися нібито польською мовою, проте з грубими помилками, характерними для росіян. Чекістські вуха стирчали з усіх цих провокацій, що відразу зрозуміли і польські, і українські політики та представники громадськості.
Російський слід видно і в інших провокаціях, покликаних зіпсувати також українсько-єврейські відносини. В Умані на іудейське свято Хануки в синагогу підкинули свинячу голову і сплюндрували могилу цадика Нахмана. Насвинячили і в Чернівцях біля синагоги та на старому єврейському кладовищі. Справою честі для українських правоохоронців має стати викриття провокаторів, які повинні відповісти перед законом за свої мерзотні злочини.
Обдурити нашу громадськість нащадкам гебні не вдасться. Люди добре пам'ятають, що плюндрування могил - своєрідна візитна картка КГБ. Чекісти здавна практикували підриви пам'ятників, споруджених їхнім противникам. У 90-х рр. вони закладали вибухівку під перші пам'ятники Бандері й дивізійникам в Галичині. Продовжували більшовицькі традиції руйнування всього, що не відповідало їхній ідеології. Наприклад, ще 1932 року на Бородинському полі підірвали пам'ятник Багратіону і викинули кістки полководця з могили. Розправилися з "царським генералом"...
А до розпаду СССР у Сполучених Штатах регулярно на єврейських кладовищах хтось малював свастики на могилах, ще й писав антисемітські гасла на стінах синагог. Проте щойно припинилося фінансування компартії США з Москви, одразу зникли й подібні написи і малюнки. Нинішні осквернителі могил фінансуються теж з московського джерела, і смердить від них тією ж Лубянкою.
Нам варто пам'ятати: іде гібридна війна, спланована путінськими чекістами. І у цій війні вони будуть використовувати будь-які методи - цих людців не спинять ні мораль, ні совість, бо вони їх зовсім не мають. Але провокатори вже перейшли усі "червоні лінії", і за свої злочини мусять відповісти. Українська прокуратура ретельно збирає фактичний матеріал про такі дії й передає його в Гаагу, в Міжнародний трибунал. У 2008 р. грузини цього не зробили, ми ж врахуємо їхній сумний досвід. Чим швидше будуть покарані злочинці, тим більша вірогідність того, що оскаженілим нащадкам енкаведистів не вдасться затягнути світ у вир останньої світової війни.
Ігор Буркут, політолог