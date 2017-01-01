На початках незалежності Віктора Павлюка перша революційна хвиля винесла до високого кабінету голови міської ради. Недовго він там втримався. Вже на перших після злету на головування виборах програв Федоруку. Потім перебув два роки на посаді директора обласного центру зайнятості. Аж поки Філіпчука у 1996 році не призначив Кучма губернатором Буковини. Не встиг літак з Філіпчуком сісти на Чернівецьке летовище, як Павлюк-старший з квітами уже був біля трапу. І став тоді заступником керівника секретаріату ОДА.
Після Філіпчука у 1999 році працював у Чехії головним економістом торговельно-економічної місії при посольстві України.
Згодом при Кулішеві був у Криму заступником міністра економіки та представника президента.
За Ющенка з Кулішем повернувся на Буковину, де з 2006 по 2010 рік обіймав посаду першого заступника голови ОДА.
Перечекав революцію Гідності та з`явився у Києві при Міністерстві агрополітики. Тепер десь там у столиці.
Але йдеться наразі не про нього. А про його сина Михайла Павлюка-молодшого. Він вибрав дорогу батька. Також йде до влади. Спочатку від «Нашої України» перебув один термін депутатом обласної ради. У 2015 році вибори програв. І уже не зміг стати депутатом. Тож залишився помічником-консультантом нардепа Богдана Онуфрика. Коли звільнилось крісло першого заступника голови ОДА, Михайло з`явився на конкурсі. З ним ще є три особи. Але вони, швидше, тільки для антуражу, аніж для конкуренції.
Бо Михайло, його батько і Володимир Куліш уже вирішили, що посаду займе Павлюк-молодший. Онуфрик благословив і поставив до відома голову ОДА Олександра Фищука, що першим заступником буде Павлюк. А Панчишин, Приказка та Ткачук подали заявки на конкурс вочевидь тільки для створення видимості конкуренції. Бо буде Павлюк-молодший. І не буде на це ради.
Конкурс почався з конфлікту. З`ясувалося, що в ОДА є тільки 3 комп`ютери, з яких претенденти мають надавати відповіді. І Стецевич, голова конкурсної комісії, безапеляційно повідомив, що з 10.00 буде три претенденти, а з 11.00 - Павлюк один. Заздалегідь визначені паролі.
Руслан Панчишин відразу звинуватив комісію у підтасуванні майбутнього результату конкурсу. Він вимагав, аби претенденти складали іспит всі разом. Стецевич заперечував. Тоді Панчишин не взяв участі у конкурсі. Пообіцяв у суді довести підтасування результатів конкурсу.
- У Чернівецькій області керівників призначають за принципом кумівства, посади продаються, - сказав Руслан Панчишин. - Цей конкурс незаконний.
Проти Панчишина виступив Ткачук. Він показав посвідчення учасника АТО і обіцяв дати «по пиці».- Чому для Павлюка була визначена окрема година участі у конкурсі? - запитую члена комісії начальника управління культури Віру Китайгородську.
- Я не брала участі у визначенні порядковості претендентів і за це не голосувала, - відповіла Віра Микитівна.
Стецевич натомість говорив про технічні проблеми і про час подання претендентами заявок на участь. Павлюк надав останнім. Тож він і буде останнім.
Коли голові комісії запропонували, аби претенденти самі визначили порядковість простим жеребкуванням, він категорично відмовився.
Тоді Панчишин ще раз попросив комісію зупинити конкурс для того, аби всім претендентам дали рівний доступ до комп`ютерів і рівні права.
- Тут багато кандидатів «для ширми», як писали ЗМІ, - обурився Панчишин. - Я не хочу бути «ширмою». Але це й ваша репутація, пане Стецевич.
Після цього була поставлена на голосування пропозиція Панчишина щодо припинення проведення конкурсу до часу забезпечення всіх рівними умовами. Комісія не підтримала Панчишина. І він змушений був покинути залу, де відбувався конкурс.
Два претенденти - Приказка та Ткачук - почали відповідати на запитання. А у коридорі своєї черги чекав Павлюк. Хоча на той час один комп`ютер уже був вільний. Тому виникло питання до Павлюка: навіщо йому цей цирк?
- Я прийшов на конкурс, який був оголошений, - розповідає Михайло Вікторович. - Я подав документи. Це тривала процедура. Я прийшов на ту годину, на яку мені сказали. Я подав 4-й у списку.- Ви обов`язково виграєте конкурс. Адже маєте відповідну освіту, якийсь досвід… Для чого цей балаган довкола вашої кандидатури?
- За 12 років викладацької роботи були різні абітурієнти, - говорив Павлюк. - Хтось приходив на екзамен і тихенько готувався. А хтось казав, що він все знає, у нього 5 і ось заліковка. Я відчуваю себе абітурієнтом і я прийшов на екзамен. Я не знаю, хто і що тут робить.- Тобто Ви спростовуєте висловлювання Панчишина щодо можливості якихось підтасовок?
- Я з ним навіть не знайомий. Я не знаю, про що йдеться. А конкурс виграє той, хто найкраще підготовлений, хто любить Буковину, хто готовий представляти інтереси цієї громади. Хто виріс тут. Хто вчився тут. Хто має тут багато незавершених проектів як депутат, як меценат.
І все!..
Петро КобевкоР.S. Претенденти на посаду першого заступника голови ОДА відповідали на 40 запитань.
Валерій Ткачук дав 25 правильних відповідей, Валерій Приказка - 31, Михайло Павлюк - 29.
Якби все було так, як треба, то першим заступником став би Валерій Приказка. Але буде другий тур. І переможе Михайло Павлюк.
На це не буде ради…