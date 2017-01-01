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ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

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До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.

20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
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Владна династія Павлюків. Яка хата, такий тин…

Вчора, 14:29 / Коментарів: 1
Владна династія Павлюків. Яка хата, такий тин…На початках незалежності Віктора Павлюка перша революційна хвиля винесла до високого кабінету голови міської ради. Недовго він там втримався. Вже на перших після злету на головування виборах програв Федоруку. Потім перебув два роки на посаді директора обласного центру зайнятості. Аж поки Філіпчука у 1996 році не призначив Кучма губернатором Буковини. Не встиг літак з Філіпчуком сісти на Чернівецьке летовище, як Павлюк-старший з квітами уже був біля трапу. І став тоді заступником керівника секретаріату ОДА.

Після Філіпчука у 1999 році працював у Чехії головним економістом торговельно-економічної місії при посольстві України.
Згодом при Кулішеві був у Криму заступником міністра економіки та представника президента.
За Ющенка з Кулішем повернувся на Буковину, де з 2006 по 2010 рік обіймав посаду першого заступника голови ОДА.
Перечекав революцію Гідності та з`явився у Києві при Міністерстві агрополітики. Тепер десь там у столиці.

Але йдеться наразі не про нього. А про його сина Михайла Павлюка-молодшого. Він вибрав дорогу батька. Також йде до влади. Спочатку від «Нашої України» перебув один термін депутатом обласної ради. У 2015 році вибори програв. І уже не зміг стати депутатом. Тож залишився помічником-консультантом нардепа Богдана Онуфрика. Коли звільнилось крісло першого заступника голови ОДА, Михайло з`явився на конкурсі. З ним ще є три особи. Але вони, швидше, тільки для антуражу, аніж для конкуренції.

Бо Михайло, його батько і Володимир Куліш уже вирішили, що посаду займе Павлюк-молодший. Онуфрик благословив і поставив до відома голову ОДА Олександра Фищука, що першим заступником буде Павлюк. А Панчишин, Приказка та Ткачук подали заявки на конкурс вочевидь тільки для створення видимості конкуренції. Бо буде Павлюк-молодший. І не буде на це ради.

Конкурс почався з конфлікту. З`ясувалося, що в ОДА є тільки 3 комп`ютери, з яких претенденти мають надавати відповіді. І Стецевич, голова конкурсної комісії, безапеляційно повідомив, що з 10.00 буде три претенденти, а з 11.00 - Павлюк один. Заздалегідь визначені паролі.

Руслан Панчишин відразу звинуватив комісію у підтасуванні майбутнього результату конкурсу. Він вимагав, аби претенденти складали іспит всі разом. Стецевич заперечував. Тоді Панчишин не взяв участі у конкурсі. Пообіцяв у суді довести підтасування результатів конкурсу.

- У Чернівецькій області керівників призначають за принципом кумівства, посади продаються, - сказав Руслан Панчишин. - Цей конкурс незаконний.
Проти Панчишина виступив Ткачук. Він показав посвідчення учасника АТО і обіцяв дати «по пиці».

- Чому для Павлюка була визначена окрема година участі у конкурсі? - запитую члена комісії начальника управління культури Віру Китайгородську.
- Я не брала участі у визначенні порядковості претендентів і за це не голосувала, - відповіла Віра Микитівна.

Стецевич натомість говорив про технічні проблеми і про час подання претендентами заявок на участь. Павлюк надав останнім. Тож він і буде останнім.
Коли голові комісії запропонували, аби претенденти самі визначили порядковість простим жеребкуванням, він категорично відмовився.

Тоді Панчишин ще раз попросив комісію зупинити конкурс для того, аби всім претендентам дали рівний доступ до комп`ютерів і рівні права.

- Тут багато кандидатів «для ширми», як писали ЗМІ, - обурився Панчишин. - Я не хочу бути «ширмою». Але це й ваша репутація, пане Стецевич.
Після цього була поставлена на голосування пропозиція Панчишина щодо припинення проведення конкурсу до часу забезпечення всіх рівними умовами. Комісія не підтримала Панчишина. І він змушений був покинути залу, де відбувався конкурс.

Два претенденти - Приказка та Ткачук - почали відповідати на запитання. А у коридорі своєї черги чекав Павлюк. Хоча на той час один комп`ютер уже був вільний. Тому виникло питання до Павлюка: навіщо йому цей цирк?

- Я прийшов на конкурс, який був оголошений, - розповідає Михайло Вікторович. - Я подав документи. Це тривала процедура. Я прийшов на ту годину, на яку мені сказали. Я подав 4-й у списку.

- Ви обов`язково виграєте конкурс. Адже маєте відповідну освіту, якийсь досвід… Для чого цей балаган довкола вашої кандидатури?

- За 12 років викладацької роботи були різні абітурієнти, - говорив Павлюк. - Хтось приходив на екзамен і тихенько готувався. А хтось казав, що він все знає, у нього 5 і ось заліковка. Я відчуваю себе абітурієнтом і я прийшов на екзамен. Я не знаю, хто і що тут робить.

- Тобто Ви спростовуєте висловлювання Панчишина щодо можливості якихось підтасовок?

- Я з ним навіть не знайомий. Я не знаю, про що йдеться. А конкурс виграє той, хто найкраще підготовлений, хто любить Буковину, хто готовий представляти інтереси цієї громади. Хто виріс тут. Хто вчився тут. Хто має тут багато незавершених проектів як депутат, як меценат.
І все!..

Петро Кобевко

Р.S. Претенденти на посаду першого заступника голови ОДА відповідали на 40 запитань.
Валерій Ткачук дав 25 правильних відповідей, Валерій Приказка - 31, Михайло Павлюк - 29.
Якби все було так, як треба, то першим заступником став би Валерій Приказка. Але буде другий тур. І переможе Михайло Павлюк.
На це не буде ради…
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Вчора, 23:01 - Магістр держуправління з написав(ла): в матеріалі
Згідно освітньо-кваліфікаційних вимог кандидат мав би мати не менше двох років керівного стажу. Не знаю чим там керує малий Павлюк, але навіть на нинішній роботі двохрічний стаж спливає лише в травні 2017-го. Чи Павлюкам закон не писаний ???
P.S.На місці голови комісії я добре подумав би, перш ніж приймати рішення, а на місці Панчишина не задумуючись подавав би до суду...... хоча б заради справедливості.
РР.S.То що ж там з освітньо-кваліфікаційними вимогами? Чому мовчить Стецевич ???
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