У вашківчан депутати забрали поліклініку

Народна трибуна



Крик душі



Поліклініку, яка функціонувала в центрі міста вже давно і до якої всі звикли, з якогось дива переводять в інше приміщення, при цьому ніхто навіть не поцікавився думкою громади щодо такого неадекватного, м’яко кажучи, рішення, - крик душі мешканців міста Вашківці Вижницького району. - Цей новорічний «сюрприз» піднесли нам, вашківчанам, а також мешканцям навколишніх населених пунктів керівники Вижницької центральної районної лікарні та депутати районної ради, не подумавши про те, що саме теперішнє розташування поліклініки найвигідніше і для медичних працівників, і для пацієнтів. А переносять аж на край міста, до місцевої лікарні, де раніше функціонувало дитяче відділення. Приміщення, про яке йдеться, незручне ні для хворих людей, які, маючи проблеми зі здоров`ям, муситимуть долати чималу відстань, аби отримати медичну допомогу, ні для медичних працівників, котрі змушені будуть працювати у тісноті. Так само непросто буде діставатися до місця практики й студентам нашого медичного коледжу, які мають здобувати, окрім теоретичного, ще й практичний досвід. Чому вашківецькими медиками має командувати Вижниця? Краще б відновили в лікарні дитяче відділення, яке працювало тут упродовж багатьох років. Шановна редакціє, допоможіть розібратися, що насправді відбувається у Вашківцях, адже громада переконана, що це непопулярне рішення вочевидь прийняте не на благо людей…»



Писк влади

Як пояснюють у Вижницькій центральній районній лікарні, у підпорядкуванні якої перебуває стаціонар та поліклініка м. Вашківці, переведення поліклінічного відділення до приміщення лікарні здійснено з метою оптимізації мережі медичних закладів та економії коштів. Крок цей є виваженим і принесе не шкоду, а користь і пацієнтам, і медичним працівникам. Рішення приймалося після ретельного обґрунтування необхідності такого кроку та масового обговорення серед громадськості, яка на зборах абсолютною більшістю голосів його підтримала. Насамперед йдеться про умови: у старому приміщенні немає туалету, централізованого водопостачання, постійно виникають проблеми з пічним опаленням…



За словами головного лікаря Вижницької ЦРЛ Федора Митринюка, у будівлі Вашківецької лікарні поліклініка розміщуватиметься на першому поверсі. Там вже всі кабінети належно відремонтовані і проінспектовані керівництвом облдержадміністрації без особливих зауважень. До того ж, є центральне опалення, водопостачання, внутрішні туалети. Інфраструктура також розвинута, тому проблем з доїздом людей туди не буде. А якщо з тих чи інших причин хворому буде показана госпіталізація, то не буде потреби будь-куди діставатися - стаціонар розміщений на другому поверсі цього ж будинку. У випадках виникнення негараздів зі здоров`ям у літніх людей, можна за необхідності викликати з лікарні спеціальну автівку.

