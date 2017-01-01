Буковинський осередок Всеукраїнського об’єднання «Свобода» висловлює щирі співчуття Віталію Мельничуку з приводу смерті батька

Як стало відомо, 18 січня пішов з життя батько депутата-свободівця, заступника голови обласної ради Віталія Мельничука.
Буковинський осередок ВО «Свобода» та колеги депутати висловлюють щирі співчуття побратиму з приводу важкої втрати.
Як відгукуються знайомі, батько Віталія був надзвичайно щирою та чуйною людиною.
Як пише дружина Віталія Мельничука, Марія, це була людина-світлячок.«Попросився рано-вранці до церкви на богослужіння, а через 10 хвилин після причастя, помер прямо в церкві на очах у прихожан. Світла і порядна людина. Як-то кажуть, таку смерть треба вимолити у Бога...»
Для інформації близьких та друзів, повідомляємо, що похорон відбудеться о 10 годині в селі Рідківці.