Наприкінці минулого року концерн Укрспирт виділив 10 млн. грн. для модернізації та запуску виробництва на Лужанському спиртзаводі.
Директор Григорій Тарановський, спеціалісти, жителі села активно взялися до праці. Адже йдеться про нові робочі місця, про надходження грошей до бюджету Лужан і т.п.
Працювали два місяці у три зміни. Зробили реконструкцію апаратного цеху, замінили колону виготовлення спирту, оновили комунікації, завезли сировину. Все було готове до запуску.
Але таке підприємство може працювати тільки після отримання дозволів фіскальних служб. Керівники попросили податківців прийти, перевірити, дозволити. Ті пообіцяли прийти «завтра». Потім - «післязавтра». Згодом - «у понеділок». Нарешті - наступного тижня.
Минули новорічні свята. Вдарили морози. Підприємство не працювало. Почали замерзати труби, вода і т. д. Податківці досі не з`явилися. Вони мовчать. Окрім того, що підприємство зазнає збитків, 50 квартир у селищі від`єднані від тепла і води, які подавалися із заводу.
Чому «мовчать» податківці?
Це питання ми, окрім прокурора, адресуємо нашим читачам. Найкращі, найбільш влучні відповіді будуть опубліковані в газеті. Ми також повідомимо про результати прокурорського реагування на мовчання фіскалів.