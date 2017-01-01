У Чернівецькій області протягом доби виникло 3 пожежі

У м. Хотині сталася пожежа у житловому будинку. Як виявилося, до пожежі призвело коротке замкнення електромережі, що виникло внаслідок її перевантаження. Загорання помітили власники та викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 7 м. Хотина, які ліквідували пожежу, запобігши перекиданню вогню на поруч розташований житловий будинок. У результаті пожежі вогнем було знищено домашні меблі у будинку, в якому виникло загорання.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Ще одна пожежа, попередньою причиною якої також є коротке замкнення електромережі, сталася у житловому будинку в смт Берегометі Вижницького району. За викликом на місце події було направлено рятувальників з м. Вижниці та місцеву пожежну команду смт Берегомет. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від вогню житловий будинок та зблоковану з ним господарську будівлю. У результаті вогнем знищено холодильник та речі домашнього вжитку.
Окрім цього, минулої доби рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в с. Великий Кучурів Сторожинецького району.