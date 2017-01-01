На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят

Кількість осіб, які скористались послугою відповідно до реалізації пілотного проекту щодо прийняття працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видачі ними свідоцтва про народження безпосередньо в закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи - 2246, що становить 46% від загальної кількості зареєстрованих народжень відділами, які надають таку послугу .
Про це повідомляє заступник начальника Управління державної реєстрації – начальник відділу ДРАЦС Орися Андрієць.
Найпоширеніші імена, які присвоювались дітям при державній реєстрації народження:
чоловічі – Микола, Максим, Степан, Євген, Андрій, Василь, Давид, Олександр, Артем, Владислав, Роман, Назар.
жіночі – Анастасія, Євгенія, Дар’я, Дарія, Валерія, Вікторія, Анна, Софія, Аліса, Єва, Злата, Олена, Соломія.
Проте присвоювались дітям при народженні і рідковживані імена
чоловічі – Дем’ян, Влад, Явуз, Артьом, Симон, Наум,Росніамін, Самуєл, Йонатан, Октавіан, Никіта, Тімотєй, Кєвін, Єсфірь, Дамір, Давід, Глеб, Марк, Кирил, Давід, Адем, Нікіта, Даніїл,Серафим, Матвій, Михаїл.
жіночі – Діяра, Ноемінь,Тіна, Мія Катя, Нікуліна, Єлєна-Ємілія, Рената, Джесіка, Сунаміта, Андрея, Екатерина,Ніколета, Ангєліна, Аміра, Александра, Федеріка, Бенедетта, Марія–Магдаліна, Філотея, Іларія,Мілана, Аріна, Аніта, Кіра, Серафіма, Амалія, Сара, Емелі,Елізабет, Анфіса,Анна-Богданна,Ніколь, Кристина.