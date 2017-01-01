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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:26
18 січня

На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят

15:26
18 січня

У вантажівці з овочами в Україну «приїхав нелегал» (відео)

15:23
18 січня

На Водохреща у місцях купання чергуватимуть рятувальники

13:14
18 січня

ДП «Чернівецький лісгосп» інформує про підсумки минулорічної економічної діяльності

13:13
18 січня

Минулого року півсотні чернівчан обрали добровільне пенсійне страхування

13:12
18 січня

Маєте квартирантів – задекларуйте доходи

13:11
18 січня

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

13:08
18 січня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 14 млн. грн.

13:07
18 січня

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2016 рік

13:07
18 січня

Звітуємо з податку на прибуток

13:05
18 січня

Органи прокуратури Чернівецької області за 12 місяців 2016 року розглянули понад 6 тисяч звернень

13:03
18 січня

Лише половина депутатів Чернівецької обласної ради, за рік роботи, зверталися із депутатськими запитами

17:33
17 січня

Буковинські лісівники обговорили практичні аспекти впровадження змін до санітарних правил в лісах України

13:51
17 січня

Урядом прийнято рішення про безперервність фінансування Міноборони, Збройних Сил та інших військових формувань під час виконання судових рішень

13:06
17 січня

Врегульовано порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації

12:28
17 січня

Терміни сплати підприємцями єдиного внеску

12:27
17 січня

Минулого року чернівецькі платники повернули 31,7 млн. грн. податкових боргів

12:26
17 січня

Час відзвітувати по єдиному соцвнеску

12:24
17 січня

На Буковині зменшились обсяги виробництва м'яса, молока, яєць, вовни

10:43
17 січня

Чернівецьким бізнесменам торік відшкодовано 64 млн. грн. ПДВ

10:42
17 січня

Минулого року заощадження чернівчан наповнили держбюджет на 22 млн. гривень

16:56
16 січня

Чернівецькі патрульні затримали п’яних наркоторговців за кермом

15:45
16 січня

Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

13:13
16 січня

У Чернівцях пропонують назвати вулицю на честь Дмитра Гнатюка

12:54
16 січня

На Буковині за вихідні сталося 7 пожеж. Є жертви

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНО Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОУ Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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Що, Де, Коли
19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
19 січня о 15.00
в читальному залі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47, ІІ поверх відбудеться година державності «Соборна. Вільна. Самостійна».
До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.

20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят

Сьогодні, 17:26 / Коментарів: 0
На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят Кількість осіб, які скористались послугою відповідно до реалізації пілотного проекту щодо прийняття працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видачі ними свідоцтва про народження безпосередньо в закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи - 2246, що становить 46% від загальної кількості зареєстрованих народжень відділами, які надають таку послугу .
Про це повідомляє заступник начальника Управління державної реєстрації – начальник відділу ДРАЦС Орися Андрієць.

Найпоширеніші імена, які присвоювались дітям при державній реєстрації народження:

чоловічі – Микола, Максим, Степан, Євген, Андрій, Василь, Давид, Олександр, Артем, Владислав, Роман, Назар.
жіночі – Анастасія, Євгенія, Дар’я, Дарія, Валерія, Вікторія, Анна, Софія, Аліса, Єва, Злата, Олена, Соломія.

Проте присвоювались дітям при народженні і рідковживані імена

чоловічі – Дем’ян, Влад, Явуз, Артьом, Симон, Наум,Росніамін, Самуєл, Йонатан, Октавіан, Никіта, Тімотєй, Кєвін, Єсфірь, Дамір, Давід, Глеб, Марк, Кирил, Давід, Адем, Нікіта, Даніїл,Серафим, Матвій, Михаїл.
жіночі – Діяра, Ноемінь,Тіна, Мія Катя, Нікуліна, Єлєна-Ємілія, Рената, Джесіка, Сунаміта, Андрея, Екатерина,Ніколета, Ангєліна, Аміра, Александра, Федеріка, Бенедетта, Марія–Магдаліна, Філотея, Іларія,Мілана, Аріна, Аніта, Кіра, Серафіма, Амалія, Сара, Емелі,Елізабет, Анфіса,Анна-Богданна,Ніколь, Кристина.

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