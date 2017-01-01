Професор ЧНУ Ольга Червінська отримає медаль «На славу Чернівців»

Професор Чернівецького національного університету Ольга Червінська отримає медаль «На славу Чернівців» Про це повідомляють на офіційному сайті ЧНУ.
До Дня Соборності України, у п’ятницю, 20-го січня, о 15:00, в обласній філармонії професору, завідувачу кафедри зарубіжної літератури і теорії літератури філологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича О.В. Червінській буде вручено почесну відзнаку міської ради – медаль «На славу Чернівців». Нагадаємо, у грудні 2016-го року трьох чернівчан, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, нагородили медаллю "На славу Чернівців".
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/18462-profesor-chnu-otrimae-medal-na-slavu-chernivtsiv. Сайт http://acc.cv.ua/