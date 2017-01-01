100 років Буковинському вічу

Нардоні депутати України Максим Бурбак та Микола Федорук пропонують на державному рівні відзначити 100-річчя Буковинського віча 3 листопада 2018 року. Тоді буковинці проголосували за об"єднання краю з Великою Україною.
Максим Бурбак пише; "Сьогодні разом з колегою народним депутатом Миколою Федоруком зареєстрували Постанову Верховної Ради України "Про відзначення 100-річчя з дня організації Буковинського віче". Передбачається відзначення свята 3-го листопада 2018 року на державному рівні. Часу достатньо і для прийняття рішення і для гідної підготовки до святкування. Адже це була історична подія для Буковини!"