З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні. Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Ігор БУРКУТ, політолог:
ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.
в читальному залі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47, ІІ поверх відбудеться година державності «Соборна. Вільна. Самостійна». До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.
в області відбудутьсязаходи з відзначення Дня Соборності України.
о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.
О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості. Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад. Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
У вантажівці з овочами в Україну «приїхав нелегал» (відео)
Сьогодні, 15:26 / Коментарів: 0
Сьогодні вранці співробітники Чернівецької митниці ДФС під час здійснення митного огляду у вантажному транспортному засобі виявили чоловіка. Митники почули стукіт з вантажного відділення рефрижератора, який переміщував з Туреччини до України товар «овочі свіжі» й для здійснення митних формальностей прибув у зону митного контролю відділу митного оформлення №1 митного поста «Чернівці». Попередньо встановлено, що чоловік є громадянином Ірану, 1971 р.н. Про даний факт повідомлено відповідні компетентні органи. Після виявлення чоловікові надано невідкладну медичну допомогу. Наразі «нелегала» передано співробітникам Чернівецького прикордонного загону.