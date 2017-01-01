На Водохреща у місцях купання чергуватимуть рятувальники

19 січня у день Водохреща на Буковині традиційно відбудеться освячення води у річках та озерах. За давнім повір’ям, купання у це свято додає здоров'я, сили. Тому кількість охочих омитися святою водою на Водохреща щороку зростає.
Цьогоріч у Чернівецькій області визначено 33 місця для купання. У Чернівцях воду освячуватимуть на Площі Пресвятої Марії, інші 32 місця для купання облаштують у всіх районах області. У визначених місцях чергуватимуть рятувальники, загалом залучатиметься більше 80 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки.
Управління ДСНС України у Чернівецькій області нагадує про важливість дотримання правил безпеки. Оскільки вода у річках та озерах холодна, для непідготовленої людини таке купання досить небезпечне. Тому, перш ніж зануритися у водойму, пам’ятайте:
- людям із захворюваннями серцево-судинної чи дихальної систем краще утриматися від купання;
- заходити у воду дітям можна тільки з дозволу та під наглядом батьків;
- для здорової люди достатньо буде зануритися у воду до 10-15 секунд, після чого одразу вийти на берег;
- після купання обов’язково витріться рушником та переодягніться у сухий одяг, щоб запобігти переохолодженню;
- не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння.
Пам’ятайте, зимове купання для непідготовленого організму – це завжди стрес. Тому про святкування краще подумати заздалегідь, обливаючись впродовж року прохолодною водою та поступово зменшуючи температуру, щоб купання на Водохреща не призвело до небезпечних наслідків.