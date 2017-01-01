У Чернівцях розпочався додатковий набір в поліцію

ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СЛІДЧОГО

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:

- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;

- неупередженість та порядність;

- самостійність, організованість, відповідальність;

- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

- вміння аргументовано висловлювати свою думку;

-прагнення до розвитку та самовдосконалення;

- досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.

ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СЛІДЧОГО

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:

- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;

- неупередженість та порядність;

- самостійність, організованість, відповідальність;

- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

- вміння аргументовано висловлювати свою думку;

- прагнення до розвитку та самовдосконалення;

- досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.

ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:

- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;

- неупередженість та порядність;

- самостійність, організованість, відповідальність;

- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

- навички аргументовано висловлювати свою думку;

- прагнення до розвитку та самовдосконалення.