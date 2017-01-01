У Чернівцях розпочався додатковий набір в поліцію

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:26
18 січня

На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят

15:26
18 січня

У вантажівці з овочами в Україну «приїхав нелегал» (відео)

15:23
18 січня

На Водохреща у місцях купання чергуватимуть рятувальники

13:14
18 січня

ДП «Чернівецький лісгосп» інформує про підсумки минулорічної економічної діяльності

13:13
18 січня

Минулого року півсотні чернівчан обрали добровільне пенсійне страхування

13:12
18 січня

Маєте квартирантів – задекларуйте доходи

13:11
18 січня

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

13:08
18 січня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 14 млн. грн.

13:07
18 січня

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2016 рік

13:07
18 січня

Звітуємо з податку на прибуток

13:05
18 січня

Органи прокуратури Чернівецької області за 12 місяців 2016 року розглянули понад 6 тисяч звернень

13:03
18 січня

Лише половина депутатів Чернівецької обласної ради, за рік роботи, зверталися із депутатськими запитами

17:33
17 січня

Буковинські лісівники обговорили практичні аспекти впровадження змін до санітарних правил в лісах України

13:51
17 січня

Урядом прийнято рішення про безперервність фінансування Міноборони, Збройних Сил та інших військових формувань під час виконання судових рішень

13:06
17 січня

Врегульовано порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації

12:28
17 січня

Терміни сплати підприємцями єдиного внеску

12:27
17 січня

Минулого року чернівецькі платники повернули 31,7 млн. грн. податкових боргів

12:26
17 січня

Час відзвітувати по єдиному соцвнеску

12:24
17 січня

На Буковині зменшились обсяги виробництва м'яса, молока, яєць, вовни

10:43
17 січня

Чернівецьким бізнесменам торік відшкодовано 64 млн. грн. ПДВ

10:42
17 січня

Минулого року заощадження чернівчан наповнили держбюджет на 22 млн. гривень

16:56
16 січня

Чернівецькі патрульні затримали п’яних наркоторговців за кермом

15:45
16 січня

Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

13:13
16 січня

У Чернівцях пропонують назвати вулицю на честь Дмитра Гнатюка

12:54
16 січня

На Буковині за вихідні сталося 7 пожеж. Є жертви

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНО Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОУ Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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Що, Де, Коли
19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
19 січня о 15.00
в читальному залі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47, ІІ поверх відбудеться година державності «Соборна. Вільна. Самостійна».
До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.

20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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У Чернівцях розпочався додатковий набір в поліцію

Сьогодні, 14:39 / Коментарів: 0
У Чернівцях розпочався додатковий набір в поліціюЗ 16 січня у Чернівецькій області розпочався набір до Національної поліції. Потрібні 45 слідчих, 30 - оперуповноважених карного розшуку, 100 вакансій - молодший склад поліції.


ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СЛІДЧОГО

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ СЛІДЧОГО:
- досудове розслідування кримінальних проваджень;
- проведення слідчих (розшукових дій), у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- громадянство України;
- вища юридична освіта;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та кримінально-процесуального законодавства;
- вільне володіння українською мовою.

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:
- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;
- неупередженість та порядність;
- самостійність, організованість, відповідальність;
- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
- вміння аргументовано висловлювати свою думку;
-прагнення до розвитку та самовдосконалення;
- досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.


МИ ПРОПОНУЄМО:
- зарплату від 8 000 грн. до 10 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- перспективу кар'єрного росту;
- відповідно до вимог КПК України;
- своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.

ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СЛІДЧОГО

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО:
- приймати участь у розслідуванні кримінальних проваджень;
- проведення розшукових, у тому числі негласних, інших процесуальних дій, відповідно до вимог КПК України;
- своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- громадянство України;
- вища юридична освіта;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання - корупції» та кримінально-процесуального законодавства;
- вільне володіння українською мовою.

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:
- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;
- неупередженість та порядність;
- самостійність, організованість, відповідальність;
- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
- вміння аргументовано висловлювати свою думку;
- прагнення до розвитку та самовдосконалення;
- досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.


МИ ПРОПОНУЄМО:
- зарплату від 8 000 грн. до 10 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- перспективу кар'єрного росту.

ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО:
- забезпечити охорону громадського порядку та безпеки громадян на визначеній території;
- надавати інформацію пішоходам та водіям транспортних засобів;
- надавати невідкладну допомогу потерпілим від суспільно небезпечних діянь, нещасних випадків, особам з обмеженим фізичними можливостями та особам, що втратили можливість самостійно пересуватися;
- забезпечувати безпеку дорожнього руху;
- організовувати заходи безпеки на місці ДТП, складати необхідні документи, надавати першу допомогу учасникам ДТП;
- приймати та передавати інформацію по рації, своєчасне реагування на заяви та звернення громадян, в тому числі щодо побутових правопорушень (проявів домашнього насильства).

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- громадянство України;
- вік від 18 до 35 років;
- повна загальна середня освіта або вища освіта;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та кримінально-процесуального законодавства;
- вільне володіння українською мовою.

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:
- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;
- неупередженість та порядність;
- самостійність, організованість, відповідальність;
- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
- навички аргументовано висловлювати свою думку;
- прагнення до розвитку та самовдосконалення.


МИ ПРОПОНУЄМО:
- зарплату від 5 000 грн. до 6 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- перспективу кар'єрного росту.

Щоб розпочати участь у конкурсі, необхідно заповнити анкету на офіційному сайті ГУНП в Чернівецькій області

Створюючи анкету, ви обираєте:
- Вакансію, що Вас цікавить
- Регіон, у якому Ви бажаєте працювати

Зверніть увагу:
Зберігаючи анкету, Ви підтверджуєте достовірність та правильність внесених даних. Згідно п. 9 ч. 2 ст. 61 ЗУ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» У РАЗІ НЕВІДПОВІДНОСТІ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТАМ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ, КАНДИДАТИ НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ
Анкета реєструється тільки після підтвердження номера мобільного телефону, а також адреси електронної пошти
Якщо Ви заповнюєте декілька анкет, в яких змінюєте номер мобільного телефону чи електронну адресу, зберігаються дані, зазначені в останній анкеті
До участі в конкурсі допускаються кандидати, що відповідають вимогам до обраної посади.

Базові вимоги до кандидатів на службу в поліції:
- Громадянство України
- Вік від 18 років
- Повна середня освіта
- Виконання умов щодо кандидатів, передбачених законодавством: ЗУ «Про очищення влади» та пп. 2-5 ч. 2 ст. 61 ЗУ «Про Національну поліцію»

Для участі в конкурсі необхідно підготувати наступний пакет документів:
- письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" і на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
- копію паспорта громадянина України(при собі мати оригінал);
- Ідентифікаційний номер
- особова картка визначеного зразка
- анкета
- автобіографія
- фотокартки 9х12 см, 3х4 см
- декларація за попередній рік, визначена ЗУ «Про запобігання корупції»
- копії трудової книжки (за наявності)
- копії документів про освіту
- копії військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців)
- медична довідка про стан здоров’я (Форма 133о)

Прийом анкет триває з 16.01.2017 до 25.01.2017

Анкета реєструється тільки одного разу на одну вакансію, інші анкети на цю вакансію відкидаються.
Якщо Ви зробили помилку в анкеті, то її можна виправити за участі працівника підрозділу кадрового забезпечення при поданні документів.

Для економії Вашого часу та зручності, уникнення черг, Ви можете зареєструватися за телефоном (037) 522473 де Вам буде призначено час для попередньої бесіди. При собі необхідно мати зазначені вище документи та дві години вільного часу.
Документи подаються за адресою: м. Чернівці, вул. Котляревського, 13.
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