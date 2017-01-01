У Чернівцях розпочався додатковий набір в поліцію

З 16 січня у Чернівецькій області розпочався набір до Національної поліції. Потрібні 45 слідчих, 30 - оперуповноважених карного розшуку, 100 вакансій - молодший склад поліції.ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СЛІДЧОГООСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ СЛІДЧОГО:
- досудове розслідування кримінальних проваджень;
- проведення слідчих (розшукових дій), у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- громадянство України;
- вища юридична освіта;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та кримінально-процесуального законодавства;
- вільне володіння українською мовою.
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:МИ ПРОПОНУЄМО:
- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;
- неупередженість та порядність;
- самостійність, організованість, відповідальність;
- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
- вміння аргументовано висловлювати свою думку;
-прагнення до розвитку та самовдосконалення;
- досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.
- зарплату від 8 000 грн. до 10 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- перспективу кар'єрного росту;
- відповідно до вимог КПК України;
- своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СЛІДЧОГООСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО:
- приймати участь у розслідуванні кримінальних проваджень;
- проведення розшукових, у тому числі негласних, інших процесуальних дій, відповідно до вимог КПК України;
- своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- громадянство України;
- вища юридична освіта;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання - корупції» та кримінально-процесуального законодавства;
- вільне володіння українською мовою.
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:МИ ПРОПОНУЄМО:
- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;
- неупередженість та порядність;
- самостійність, організованість, відповідальність;
- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
- вміння аргументовано висловлювати свою думку;
- прагнення до розвитку та самовдосконалення;
- досвід роботи з ПК (офісні програми, інтернет) на рівні впевненого користувача.
- зарплату від 8 000 грн. до 10 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- перспективу кар'єрного росту.ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГООСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО:
- забезпечити охорону громадського порядку та безпеки громадян на визначеній території;
- надавати інформацію пішоходам та водіям транспортних засобів;
- надавати невідкладну допомогу потерпілим від суспільно небезпечних діянь, нещасних випадків, особам з обмеженим фізичними можливостями та особам, що втратили можливість самостійно пересуватися;
- забезпечувати безпеку дорожнього руху;
- організовувати заходи безпеки на місці ДТП, складати необхідні документи, надавати першу допомогу учасникам ДТП;
- приймати та передавати інформацію по рації, своєчасне реагування на заяви та звернення громадян, в тому числі щодо побутових правопорушень (проявів домашнього насильства).ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- громадянство України;
- вік від 18 до 35 років;
- повна загальна середня освіта або вища освіта;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та кримінально-процесуального законодавства;
- вільне володіння українською мовою.
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:МИ ПРОПОНУЄМО:
- висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
- аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;
- неупередженість та порядність;
- самостійність, організованість, відповідальність;
- наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
- стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
- навички аргументовано висловлювати свою думку;
- прагнення до розвитку та самовдосконалення.
- зарплату від 5 000 грн. до 6 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- перспективу кар'єрного росту.Щоб розпочати участь у конкурсі, необхідно заповнити анкету на офіційному сайті ГУНП в Чернівецькій області
Створюючи анкету, ви обираєте:
- Вакансію, що Вас цікавить
- Регіон, у якому Ви бажаєте працюватиЗверніть увагу:
Зберігаючи анкету, Ви підтверджуєте достовірність та правильність внесених даних. Згідно п. 9 ч. 2 ст. 61 ЗУ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» У РАЗІ НЕВІДПОВІДНОСТІ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТАМ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ, КАНДИДАТИ НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ
Анкета реєструється тільки після підтвердження номера мобільного телефону, а також адреси електронної пошти
Якщо Ви заповнюєте декілька анкет, в яких змінюєте номер мобільного телефону чи електронну адресу, зберігаються дані, зазначені в останній анкеті
До участі в конкурсі допускаються кандидати, що відповідають вимогам до обраної посади.Базові вимоги до кандидатів на службу в поліції:
- Громадянство України
- Вік від 18 років
- Повна середня освіта
- Виконання умов щодо кандидатів, передбачених законодавством: ЗУ «Про очищення влади» та пп. 2-5 ч. 2 ст. 61 ЗУ «Про Національну поліцію»Для участі в конкурсі необхідно підготувати наступний пакет документів:
- письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" і на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
- копію паспорта громадянина України(при собі мати оригінал);
- Ідентифікаційний номер
- особова картка визначеного зразка
- анкета
- автобіографія
- фотокартки 9х12 см, 3х4 см
- декларація за попередній рік, визначена ЗУ «Про запобігання корупції»
- копії трудової книжки (за наявності)
- копії документів про освіту
- копії військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців)
- медична довідка про стан здоров’я (Форма 133о)Прийом анкет триває з 16.01.2017 до 25.01.2017
Анкета реєструється тільки одного разу на одну вакансію, інші анкети на цю вакансію відкидаються.
Якщо Ви зробили помилку в анкеті, то її можна виправити за участі працівника підрозділу кадрового забезпечення при поданні документів.
Для економії Вашого часу та зручності, уникнення черг, Ви можете зареєструватися за телефоном (037) 522473
де Вам буде призначено час для попередньої бесіди. При собі необхідно мати зазначені вище документи та дві години вільного часу.
Документи подаються за адресою: м. Чернівці, вул. Котляревського, 13.