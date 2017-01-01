ДП «Чернівецький лісгосп» інформує про підсумки минулорічної економічної діяльності

За підсумками роботи за 2016 рік чистий дохід від реалізації продукції по ДП «Чернівецький лісгосп» склав 44 736,3 тис. грн., темп росту у відношенні до 2015 року – 116,6 % та 126,3% до фінансового плану.
Відповідно, продуктивність праці зросла на 114,7 % і за 2016 рік реалізація продукції на одного штатного працівника становить 139,4 тис. грн.
За минулий рік створено 6 нових робочих місць і середньооблікова чисельність штатних працівників склала 322 особи.
Збільшено обсяги продукції переробки. За звітний період виготовлено 5,7 тис.м3 пиломатеріалів, що на 0,5 тис.м3 більше ніж у 2015 році, темп росту 109,6%.
Надходження від реалізації пиленої продукції склали 18 941 тис. грн. і зросли на 127,6 % у порівнянні з 2015 роком. Сплачено всього до зведеного бюджету 15 298 тис. грн. та 4 404 тис. грн. єдиного соціального внеску.
Разом, за 2016 рік сплачено податків та зборів 19 702 тис. грн., що становить 138,7 % до плану та 127,5 % у порівнянні з 2015 роком.