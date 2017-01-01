Минулого року півсотні чернівчан обрали добровільне пенсійне страхування

Як повідомила начальник відділу адміністрування єдиного соціального внеску Чернівецької ОДПІ Валентина Трищук, упродовж 2016 року можливістю заключити договори добровільного страхування у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування скористались у Чернівцях 52 особи на 405,0 тис. грн.
«Особа, якій не вистачає до страхового стажу декількох місяців, може заключити договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на будь-який період, але не менше одного місяця»,- розповіла посадовець.
Відповідно до чинного законодавства на добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні мають право особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску. Також укладати договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, та громадяни України, які постійно перебувають за межами України.
Зауважимо, єдиний внесок встановлюється у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом, та не менше за розмір мінімального страхового внеску. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.