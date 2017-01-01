Маєте квартирантів – задекларуйте доходи

Здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку, це може бути й кімната у квартирі, власне, сама квартира, гараж, дачний будиночок тощо, юридичне оформлення таких правовідносин відбувається шляхом підписання договору про найм (оренду) нерухомого майна.
Громадянин - орендодавець, який здає свою квартиру, будинок, кімнату тощо в оренду чи суборенду, житловий найм чи піднайм іншому громадянину, відповідальний за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
Особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найм визначає стаття 170 Податкового кодексу. Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів необхідно нарахувати та сплатити податок на фоходи фізичних осіб за ставкою – 18% та 1,5% військового збору.
Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображаються орендодавцем у річній податковій декларації. Така декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за адресою платника податку.
Слід зазначити, що нотаріуси, у разі нотаріального посвідчення договору оренди, зобов‘язані надіслати інформацію про такий договір до відповідного органу фіскальної служби за адресою орендодавця.
Нагадаємо, що з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Усі, хто за минулий рік отримав хоч який-небудь дохід, крім зарплати, зобов’язані їх задекларувати.
Хоча йти у податкову не обов’язково – декларацію можна подавати в електронному вигляді. Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи та додатки до неї повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.