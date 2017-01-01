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Новини
17:26
18 січня

На Буковині протягом 2016 року зареєстровано 10269 немовлят

15:26
18 січня

У вантажівці з овочами в Україну «приїхав нелегал» (відео)

15:23
18 січня

На Водохреща у місцях купання чергуватимуть рятувальники

13:14
18 січня

ДП «Чернівецький лісгосп» інформує про підсумки минулорічної економічної діяльності

13:13
18 січня

Минулого року півсотні чернівчан обрали добровільне пенсійне страхування

13:12
18 січня

Маєте квартирантів – задекларуйте доходи

13:11
18 січня

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

13:08
18 січня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 14 млн. грн.

13:07
18 січня

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2016 рік

13:07
18 січня

Звітуємо з податку на прибуток

13:05
18 січня

Органи прокуратури Чернівецької області за 12 місяців 2016 року розглянули понад 6 тисяч звернень

13:03
18 січня

Лише половина депутатів Чернівецької обласної ради, за рік роботи, зверталися із депутатськими запитами

17:33
17 січня

Буковинські лісівники обговорили практичні аспекти впровадження змін до санітарних правил в лісах України

13:51
17 січня

Урядом прийнято рішення про безперервність фінансування Міноборони, Збройних Сил та інших військових формувань під час виконання судових рішень

13:06
17 січня

Врегульовано порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації

12:28
17 січня

Терміни сплати підприємцями єдиного внеску

12:27
17 січня

Минулого року чернівецькі платники повернули 31,7 млн. грн. податкових боргів

12:26
17 січня

Час відзвітувати по єдиному соцвнеску

12:24
17 січня

На Буковині зменшились обсяги виробництва м'яса, молока, яєць, вовни

10:43
17 січня

Чернівецьким бізнесменам торік відшкодовано 64 млн. грн. ПДВ

10:42
17 січня

Минулого року заощадження чернівчан наповнили держбюджет на 22 млн. гривень

16:56
16 січня

Чернівецькі патрульні затримали п’яних наркоторговців за кермом

15:45
16 січня

Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

13:13
16 січня

У Чернівцях пропонують назвати вулицю на честь Дмитра Гнатюка

12:54
16 січня

На Буковині за вихідні сталося 7 пожеж. Є жертви

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНО Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОУ Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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Що, Де, Коли
19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
19 січня о 15.00
в читальному залі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка вул. О. Кобилянської, 47, ІІ поверх відбудеться година державності «Соборна. Вільна. Самостійна».
До участі в заході запрошені: кандидат історичних наук Гакман С. М. та кандидат історичних наук Нечаєва-Юрійчук Н. В.

20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Маєте квартирантів – задекларуйте доходи

Сьогодні, 13:12 / Коментарів: 0
Здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку, це може бути й кімната у квартирі, власне, сама квартира, гараж, дачний будиночок тощо, юридичне оформлення таких правовідносин відбувається шляхом підписання договору про найм (оренду) нерухомого майна.

Громадянин - орендодавець, який здає свою квартиру, будинок, кімнату тощо в оренду чи суборенду, житловий найм чи піднайм іншому громадянину, відповідальний за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету.

Особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найм визначає стаття 170 Податкового кодексу. Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів необхідно нарахувати та сплатити податок на фоходи фізичних осіб за ставкою – 18% та 1,5% військового збору.

Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображаються орендодавцем у річній податковій декларації. Така декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за адресою платника податку.

Слід зазначити, що нотаріуси, у разі нотаріального посвідчення договору оренди, зобов‘язані надіслати інформацію про такий договір до відповідного органу фіскальної служби за адресою орендодавця.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Усі, хто за минулий рік отримав хоч який-небудь дохід, крім зарплати, зобов’язані їх задекларувати.

Хоча йти у податкову не обов’язково – декларацію можна подавати в електронному вигляді. Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи та додатки до неї повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
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