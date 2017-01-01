Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

Для зручності платників подовжено час прийому відвідувачів у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ.
До 9 лютого 2017 року (включно) Центр обслуговування платників працюватиме у такому режимі:
вівторок та четвер – з 9,00 до 20,00 год.;
понеділок та середа - з 9,00 до 18,00 год.;
п’ятниця - з 9,00 до 16,45 год.;
субота – з 9,00 до 13,00 год.
Перерва - з 13,00 до 13,45 год.
Чернівецька ОДПІ просить чернівчан не зволікати із поданням податкової звітності та пропонує скористатися можливістю зробити це у зручний для себе час.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ