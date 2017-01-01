На Буковині прикордонники не допустили переміщення до Румунії понад 50 ящиків сигарет

На Буковині в результаті проведених прикордонниками посилених заходів було затримано понад 50 ящиків сигарет. Охоронці кордону протягом доби тричі затримували контрабандний товар, який порушники планували перемістити по той бік кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Так, учора близько 15-ї години прикордонним нарядом, в ході реалізації інформації оперативних підрозділів, були проведені пошуки на напрямку кордону та виявлено 11 ящиків сигарет прихованих в лісі. Всього у ящиках знаходилося 5 400 пачок без марок акцизного збору. Сигарети передано до ДФС в Чернівецькій області.
Крім того, як уже повідомлялося, учора вночі у двох випадках прикордонники Чернівецького загону не допустили переміщення понад 40 ящиків сигарет та затримали 8 порушників, які планували перемістити товар позашляховиком. Автомобіль прикордонники відділу «Красноїльськ» виявили вночі неподалік українсько-румунського кордону. На законні вимоги прикордонників зупинитися водій не реагував. Тому охоронцям кордону довелося здійснили декілька пострілів, що дало можливість порушникам зрозуміти серйозність намірів прикордонного наряду. Всього у позашляховику разом з водієм перебувало 8 осіб та знаходилося 15 ящиків із тютюновими виробами. Сигарети разом із затриманими місцевими жителями віком від 18 до 40 років було доставлено до прикордонного підрозділу.
Також цієї ночі прикордонники відділу «Фальків», за інформацією, що надійшла від співробітників СБУ, виявили ще 27 пакунків із сигаретами у добре замаскованому сховку. Пакунки з товаром, скоріш за все, були підготовлені до незаконного переміщення до Румунії.
Наразі виявлене куриво доставлено до прикордонного підрозділу, а пошук ймовірних правопорушників продовжуються.