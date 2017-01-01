Минулого року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до місцевого бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 14,0 млн. грн., що на 1,1 млн. грн. більше надходжень 2015-го року. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII з 1 січня 2017 року скасовано обов’язок власників ліцензій на роздрібну торгівлю подавати щомісячний звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів (відповідних уточнень зазнала ч. 3 ст. 16 Закону № 481).
Водночас передбачено: штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.
Звертаємо увагу платників акцизного податку, що за грудень 2016 року по строку до 20 січня 2017 року декларація вперше подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2016 №841 «Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».