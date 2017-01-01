Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2016 рік

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру в листі від 12.01.2017 р. № 22-28-0.22-443/2-17 повідомила: значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і перелогів) за 2016 рік становить 1,0, для земель несільськогосподарського призначення — 1,06.
Нагадаємо: відповідні показники обумовлені положеннями п. 8 підрозділу 6 р. ХХ ПКУ (у редакції Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII), яким установлено, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується зі значенням:
• для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і перелогів) — 100%;
• для земель несільськогосподарського призначення — 106%.