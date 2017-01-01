Звітуємо з податку на прибуток

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що статтею 137 Податкового кодексу України для податку на прибуток підприємств передбачено податкові (звітні) періоди календарні квартал, півріччя, три квартали, рік та річний податковий (звітний) період.
Для податкової декларації з податку на прибуток форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2016 року № 585, в рядку 2 заголовної частини декларації передбачено поле для позначки «Базовий звітний період квартал» або «Базовий звітний період рік».
Платники податку на прибуток, у яких відповідно до Кодексу «Базовий звітний період квартал» подають річну податкову декларацію з податку на прибуток за 2016 рік протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто до 9 лютого 2017 року (граничний строк сплати 17 лютого 2017 року.). Для базового звітного періоду квартал обирається електронна форма з кодом J0100115.
Платники, у яких «Базовий звітний період рік» подають річну податкову декларацію з податку на прибуток за 2016 рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто до 1 березня 2017 року (граничний строк сплати 10 березня 2017 року). Для базового звітного періоду рік обирається електронна форма з кодом J0108103.
Платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.