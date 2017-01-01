Органи прокуратури Чернівецької області за 12 місяців 2016 року розглянули понад 6 тисяч звернень

За 12 місяців 2016 року до органів прокуратури області надійшло 6369 звернень. За належністю до органів, уповноважених розглядати по суті порушені у зверненнях питання, надіслано 1538 звернень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Вирішено 3312 звернень, з них задоволено 76, що свідчить про забезпечення їх якісного, своєчасного та об’єктивного вирішення, реального поновлення порушених прав громадян та є основним критерієм ефективності роботи прокурорів з розгляду та вирішення звернень.
Із загальної кількості вирішених 49,3% становлять скарги з питань досудового розслідування, з яких обґрунтованими визнано 62 звернення.
Значна увага прокурорами приділяється питанням особистого прийому.
Так, на особистому прийомі прийнято 704 громадянина, з яких безпосередньо у прокуратурі області – 159.