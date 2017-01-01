Лише половина депутатів Чернівецької обласної ради, за рік роботи, зверталися із депутатськими запитами

Експерти обласної організації Комітету виборців України проаналізували депутатські запити, що були подані (або озвучені) обласними депутатами на сесіях Чернівецької обласної ради і виявили наступне:



Із початку грудня 2015 року відбулося 10 сесій, на яких обранці подали 67 депутатських запитів. Своїм правом на подання запиту скористався 31 депутат. Це менше половини (48%) від усього персонального складу облради (64 депутата). Із 9 депутатів в 2 фракціях (”Опозиційний блок” та Радикальна партія Олега Ляшка) жоден не подав хоча б одного запиту.



52% усіх запитів підготували 14% депутатів. Іншими словами 9 обранців із 64, написали 35 запитів із 67.



Перше, що кидається у вічі, чітка і послідовна спрямованість депутатів на задоволення потреб тих виборчих округів, від яких вони обрані до Чернівецької обласної ради.



Наприклад, 8 із 9 запитів поданих Альоною Гливко /округ №12/ та Валерієм Грижуком /округ №13/ стосуються вирішення проблем тих сіл Глибоцького району, від яких ці депутати були обрані.



Окрім цього, спільний запит Валерія Грижука та Василя Бічера /БПП, округ №14, генеральний директор будівельної СТзОВ “Надія”/ також стосувався цього району. Зазначені депутати просили від голови ОДА п.О.Г.Фищука вишукати кошти на добудову школи в с.Кам’янка.



Друге, що кидається у вічі, депутати, які потрапили до обласної ради, очолюючи партійний список, менш чутливі у своїх запитах до “дрібних” проблем територіальних громад.



Наприклад, 3 із 4 запитів заступника голови облради, колишнього керівника обласного осередку ВО “Свобода” Віталія Мельничука можна назвати “екстериторіальними”, бо вони стосуються загальних проблем, які не мають чіткої прив’язки до якогось містечка чи села. Зокрема, головного свободівця Буковини турбували питання обмеження російської мови в сфері реклами та ЗМІ, обмеження розважальних заходів через похорони учасників АТО, пільгових перевезень АТОвців.



Лідера обласної парторганізації “Блок Петра Порошенка “Солідарність” Володимира Куліша турбувало питання збереження культурних цінностей, з приводу чого він звертався із запитом до керівництва обласного управління СБУ.



Перший списочний номер УкрОпу Ігор Малишевський двічі через запити намагався вирішити питання порядку покращення житлових умов учасників АТО та користування пільгами у госпіталі ветеранів ВВВ.



З іншого боку, жодного запиту не подали очільники списків таких сил як Аграрна партія /Усик Віталій/, Самопоміч /Іван Гешко/, Радикальна партія /Інга Маковецька/, Народний контроль /Володимир Мороз/, Наш край /Михайло Гайнічеру/ та Опозиційний блок /Дмитро Павел/.



Третє, що кидається у вічі, у своїх запитах депутати зазвичай (1) мислять занадто “глобально” як для рівня обласної ради,

(2) обирають неналежний су’єкт свого запиту,

(3) вимагають нездійсненного…

в результаті чого отримують відповіді, які в перекладі з мови чиновника можна передати так:

…питання перебуває на розгляді

…частина робіт запланована, частину неможливо виконати через брак грошей

… ваше питання не відноситься до компетенції

… обласний бюджет не може фінансувати, звертайтеся до державних програм чи районного бюджету

… грошей немає - шукайте спонсорів чи меценатів

… є відповідні розпорядження і вони виконуються

… триває слідство



КВУ нагадує, що депутатський запит це насамперед інструмент роботи депутата місцевої ради, який депутат може використати для здійснення своїх посадових обов’язків, в тому числі тих, що мають прямий чи опосередкований стосунок до забезпечення законних інтересів і прав виборців, які наділили владою цього депутата.



Довідково: Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради /ст. 21 Закону “Про статус депутатів місцевих рад/.



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